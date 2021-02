Jeden rovnej banán, prosím

I přes opravdu čím dál tím horší proticovidová opatření, a vlastně hlavně kvůli nim, jsem musel odejít na nákup a opustit tak svůj relativně bezpečný domov. Úplná pravda je taková, že jsem musel vyrazit na nákup respirátorů. Čekal jsem, že se brzo vrátím, ale opak byl pravdou. Fronta před lékárnou, která jako jedna z mála v mém okolí deklarovala dostatek těchto dnes již nezbytných pomůcek, mě naprosto vykolejila. Tak abych nelhal, bylo to asi tak, jako by v dobách takzvané totality přivezly banány.

Mnohem horší alespoň pro mě, bylo ovšem to, že jsem byl obklopen, všude kam oko dohlédlo, odpírači covidovými, vzývajícími svého guru ultraodpírače, nejsvětějšího exprezidenta Václava Antiroušku Klause.

Proklínal jsem vládu za její rozhodnutí o respirátorech, protože tohle jsem poslouchat opravdu nechtěl. Ale zase na druhou stranu jsem se pobavil tou již památnou českou vynalézavostí. V Německu, když se řekne »noste respirátor«, tak to lidé prostě dělají, tečka. Ve frontě jsem se dozvěděl, že většina lidí si jde tak maximálně pro pět kusů, protože jsou drahé. Klidně to prý budou nosit měsíc, co na tom, stejně to k ničemu není. Víte, ta rouška, co si lidé doma spíchli jehlou a nití, se dala vyprat a jelo se dál, ale respirátor je drahý a prát se nedá. Mimochodem - prý - kupujte respirátory černé barvy, ty fleky na tom nejsou vidět. Vydrží to déle než měsíc.

Když tu tak stojím a poslouchám to, moc dobře mi z toho není. O to hůře mi ale z toho vychází již zmiňovaný pan exprezident Propiska Antirouška Klaus.

Pokud půjdu do velice laické hloubky, neb nejsem ani politik, ani epidemiolog, ale jen prostý Čech, znovu mi vyvstane ta vzpomínka na ty fronty, na tu v uvozovkách bídu a hlad, co jsme opět v uvozovkách zažívali a čímž nás sociální sítě dnes masírují.

Jenže. Jenže tehdy vakcíny k očkování prostě byly. To, že jsme si vystáli frontu na banány, ani v nejmenším neohrozilo naše zdraví. Teď je to bohužel jinak. Banány jsou, ale lidé umírají. Banány máme, ale lidé stojí frontu na vakcínu. To všechno »díky« vyjednavačskému umění EU. Co si pamatuji, tak vakcíny jsme vyráběli i my Češi. Teď už vlastně nevyrábíme nic, ale máme ten správně rovnej banán s EU normou.

Už jsem konečně na řadě.

Jeden rovnej banán, prosím. Totiž, dejte mi dvacet respirátorů.

Pavel JÁCHYM