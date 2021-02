Vakcinace a ideologie

Čím dál více se ukazuje, že naše republika silně pokulhává v očkování proti současné nemoci COVID–19. Jsme téměř na úplném chvostu. Jedni říkají, že za to může vláda, jiní to svalují na Evropskou unii, které neobjednala dostatek vakcín, nebo se vyskytuje také možnost, že se jedná o účelovost farmaceutických firem, které pozdržují distribuci. V tomto článku si ukážeme, jak v současné situaci selhávají naprosto všichni a bohužel to odnášejí nevinní lidé, kterým jde často o život.

V současné době je tedy v boji proti šíření nákazy důležité, aby se včas a rychle vakcinovalo. Jinak bude virus nekontrolovaně prostupovat celou populací a budou stále umírat další a další lidé.

Jedinou možností tedy je zajistit včasnou vakcinaci obyvatelstva (můžeme si o tomto očkování myslet, co chceme, ale jinou možnost nemáme), ale ne pouze přípravky západních farmaceutických firem (například AstraZeneca nebo Moderna), ale také klidně ruskou vakcínou Sputnik V nebo čínskou vakcínou Sinpharm nebo CoronaVac. Zde je nutné poznamenat, že vakcína Sputnik V byla vyvinuta v Rusku, což svědčí o špičkové úrovni tamní vědy. Jelikož je tato vakcína postavena na stejném principu jako vakcína od společnosti AstraZeneca, tak právě vědci z Oxfordu chtějí s Ruskem úzce spolupracovat na vývoji mnohem lepší vakcíny, a chtějí tak spojit síly v boji proti pandemii. To abychom pochopili další souvislosti.

Jestliže EMA (Evropská léková agentura) je plně v zajetí lobbistů západních farmaceutických firem, když nechce povolit i vakcíny jiných společností (rozumějme ideologicky nevhodných), tak není nic jednoduššího, než požádat náš SÚKL (Státní úřad pro kontrolu léčiv) o to, aby vakcínu z Ruska a Číny schválil k nouzovému použití. Podobně to dělá Maďarsko, které vakcínami z výše uvedených zemí očkuje. Maďaři jasně řekli, že pokud není EU schopná zajistit vakcíny, tak si danou věc zajistí sami. Zde by se mohlo uvažovat o tom, že pokud se Evropská unie opět ukázala jako moloch, který je plně byrokratický, tak je nutné jej od základů přestavět.

Proč bychom pořád měli přebírat jen věci ze Západu, když plno dobrých nebo podobných věcí nalezneme i jinde a západní farmaceutické firmy nejsou schopné dostát svým závazkům, případně rychle vakcínu dodávat? Neustále je jim nadržováno ze strany Evropské unie, ale ani ono nadržování nedokázaly využít. Pokud totiž nebudeme včas vakcinovat, tak nás to nebude bolet jen ekonomicky, ale také lidsky, protože bude umírat spousty a spousty lidí. Je tedy nutné ihned požádat SÚKL o schválení použití vakcíny z Ruska a Číny. Všichni by si měli uvědomit, že i vakcíny z těchto zemí jsou mnohdy vytvářeny v konsorciu se západními společnostmi, a to nehledě na to, že v těchto zemích (které jsou dle některých zatvrzelých lidí ideologicky nevhodné) mají mnohdy své pobočky právě západní korporace.

Občané celé Evropy kvůli ideologickému boji, který vede západní kapitalismus s Ruskem a Čínou, mají dnes nedostatek vakcín, jsou nemocní a umírají. V tomto případě kapitalismus vítězí nad životem a zdravím. Celý proces nemoci se převedl na logiku zisku. Ze všeho se těží jen zisk – dokonce i z vakcíny, která by měla být z logiky věci prodávána za výrobní cenu (náklady), protože jde o pomoc všem lidem a jedná se o veřejné zdraví celé společnosti. Pokud tomu tak není a na celém procesu farmaceutické společnosti nehorázně vydělávají, tak je to silně nemorální, protože se vydělává na životě a smrti lidí, a je jasné, že zdraví a živí chtějí být všichni.

Jan KLÁN, předseda OV KSČM Kutná Hora