Jako ve 30. letech…

Akce skupiny »Chcípl PES« se dostávají za hranice únosnosti. Demonstrace před bydlišti politiků, vyhrožování členům jejich rodin, demonstrativní neuposlechnutí vládních nařízení, včetně nošení roušek, ve mně evokuje období z třicátých let. Tehdy stříbrňácké bojůvky napadaly své odpůrce a dokonce jeden z takových střetů skončil i smrtí. Také tehdy fašistické bojůvky se zaštiťovaly »národními barvami«, svobodou a heslem »Nic než národ«, kritikou vlády a antikomunismem. I k přepadením docházelo, k vniknutí do bytu, k omezování osobní svobody. Vůdci se tehdy jmenovali jinak, ale nebyli méně ambiciózní. Snažili se proniknout do Poslanecké sněmovny a v jeden čas i pronikli. I ti dnešní prý budou usilovat o zastoupení v parlamentu. Současné pravicové strany jsou zřejmě málo pravicové.

Jde však o dnešek. Jak daleko je od výkřiků, projevů nikým nevolených vůdců, kteří radikalizují své stoupence k napadání nesouhlasících či stoupenců vládních opatření, či dokonce k tragické akci? Zažil jsem již »malý náznak« toho, co může přijít, při jedné z demonstrací na Václavském náměstí, které pořádalo hnutí Milion chvilek. Když jsem při snaze se dostat na metro odmítl se připojit k demonstrantům. Skončilo to »jen« ranou do zad křikem, že jsem babišovec, ač Babiše vůbec nemusím. Stačí totiž pouze s radikály nesouhlasit a můžete zřejmě čekat cokoli. Čas všechno od té doby posunul. Proto jiný příklad: Před několika dny ve výtahu ke mně chtěl bez roušky přistoupit muž mladší asi o půl století. Odmítl jsem to. Stál jsem ve dveřích, měl ztíženou možnost nastoupit, a tak jsem byl jen očastován slovem »vole«. Myslíte, že je od těchto slov daleko k ráně? Stejně jako od útoků na domovy politiků, bez ohledu na to, co hlásají, a napadání jejich rodinných příslušníků? Ještě mám v paměti vyhrožování členům rodiny poslance Ondráčka a nikdy nevyšetřený útok na poslance Dolejše, který skončil jeho těžkým zraněním? Od těch dob se fašizující část společnosti kryjící se demokratickými hesly a slovy o svobodě ještě více radikalizovala. Při tom policie mlčí. Jen monitoruje. Na rozdíl od té prvorepublikové, která by zasáhla. Dokonce až příliš. Nevolám po střelbě do demonstrantů, ani po pendrekových útocích z oné doby, vůbec ne. Volám po tom, že za akce podobného typu, které jsem zmiňoval, je někdo zodpovědný. Ten by měl být volán k odpovědnosti. Jinak totiž ona tzv. občanská neposlušnost, urážky, napadání oponentů a vyhrožování mohou mít nedozírné následky. A to nejen, pokud jde o šíření COVID-19, ale i pokud jde o stále proklamovanou demokracii a svobodu, jíž se všichni zaštiťují, ale ke které má naše vlast stále ještě, jak vidno, hodně daleko.

Jaroslav KOJZAR