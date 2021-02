Dostihlo to i Klause

Také Václav Klaus nám onemocněl »covidem«. Protože se odhodlal jít do nemocnice, předpokládám, že mu přece jen bylo dost špatně. Jinak on, jak tvrdí, »bytostný demokrat« bojující za svobodu a odpůrce omezujících vládních opatření, by se ÚVN zdaleka vyhnul. Po prohlídce ho odsud poslali domů, aby se léčil v kruhu rodinném. Nemocnice jsou totiž přetíženy a každé lůžko je potřeba a zůstal-li by, pak Ústřední vojenská nemocnice by musela vyklidit jeden pokoj a vytvořit místo pro ochranku. Je přece exprezident. A ten pokoj je za současné situace potřeba. A doma má Václav Klaus jistě jen pro sebe svůj pokoj, obsluhu, která mu nemusí nechávat jídlo za dveřmi.

Je ovšem rozdíl mezi Václavem Klausem a obyčejným nemocným. Exprezident bude mít tedy i doma nejlepší ošetření. Nepochybuji o tom, že nějaká ta sestra se najde, aby »hlídala jeho teplotu«. Ten »obyčejný nemocný« je na tom hůř. Má k dispozici jen členy rodiny, pokud se neobávají nakažení, nebo vlastně nikoho, žije-li sám. Pak ovšem kdosi mu bude nosit jídlo a nechávat ho za dveřmi.

Jsem ovšem zvědav, zda Václav Klaus, až se uzdraví, si »posype popel na hlavu« anebo jako »hrdina nad hrdiny«, bude tvrdit, že se vyléčil v podstatě sám, protože přece COVID je jen »horší chřipka« a vládou přijatá opatření narušují »demokratické ovzduší« a ekonomiku, která je »víc než život«. A ti, co nyní umírají, by stejně umřeli…

Filip ZACHARIAŠ, člen VV ÚV KSČM za Jihomoravský kraj