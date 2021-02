Nouzový stav - k čemu byl a proč?

Ano, je to rok, co vláda požádala Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyhlášení nouzového stavu. V té době nikdo netušil, co se bude dít a jaké to bude mít následky. Vznikalo mnoho teorii, ale já jsem osobně jedné věřil. Totiž jako ateista, dialektik, jsem si vše dával do souvislostí. A mimo jiné jsem si vzpomněl na mého velkého učitele, můj vzor, pevného komunistu a člověka, jehož jsem si nesmírně vážil a vážím si jej dodnes. Navíc jsme spolu prožili mnoho setkání, kdy jsme se mj. bavili nejen o osobních věcech, ale i o politických, jak domácích, tak zahraničních. Čtenáři jistě dojde, že jde o Miloslava Ransdorfa. Každé setkání s ním byl pro mne svátek.

Za ten rok jako občan, ale i jako člen KSČM, jsem si uvědomil dvě věci. V době po volbách bylo potřeba podpořit vládu, i když jsme nemohli od ní nic dobrého očekávat. Ale v situaci, kdy neustále vláda žádala podle Ústavy ČR a dalších zákonů o prodloužení nouzového stavu, předložila sotva pár zákonů. A v této situaci opoziční tzv. demoblok začal na vládu útočit.

Poslanci KSČM při projednávání na VV ÚV KSČM měli jasno ohledně podpory vlády. Jenže došla trpělivost! Protože vláda ústy premiéra předsedovi ÚV KSČM a prvnímu místopředsedovi Poslanecké sněmovny PČR Vojtěchu Filipovi, slíbila, že požadavky KSČM dodrží. Ano, stal se pravý opak. To se také mimo jiné dalo čekat, když pravicové strany řekly své jasné »ne«! Předsedovi vlády pak nezbylo nic jiného než prosit o podporu. Hejtmani, poraďte si.

Co tedy přinesl nouzový stav? Pro obyčejného člověka, který není dost psychicky silný, další dávku nejistoty. Ano, očkování, zpřísnění restrikcí… Vláda ve Sněmovně neprojednala zákony, které byly třeba. A tady selhal jak předseda vlády, tak ministři, například ministr zdravotnictví, vnitra, průmyslu a obchodu, dopravy, ale i prezident republiky. Už nemluvím o ministru zahraničí, který je jasně proamerický, čili protiruský a protičínský. Proto ta rozhodnutí o JE Dukovany a vakcíně z Ruské federace.

Ivo LÁTAL