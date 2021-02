Ilustrační FOTO - Pixabay

Jak zastavit virus?

Zcela zavřené školy, povinné respirátory v práci, státní příspěvek na testování ve firmách a omezení cestování. Takové je řešení vlády na současnou epidemickou krizi.

O definitivní podobě opatření vláda rozhodla po naší uzávěrce, ale plán unikl do médií již předtím. Nejasno bylo do poslední chvíle hlavně v tom, zda se vláda odhodlá zakázat pohyb mezi jednotlivými kraji, nebo jen omezí pohyb občanů na okruh kolem jejich bydliště.

Jisté je, že vláda požádá Sněmovnu o zrušení usnesení, podle kterého má nynější nouzový stav v ČR skončit spolu s účinností tzv. pandemického zákona a nejpozději v sobotu 27. února. Kabinet současně požádá poslance, aby nouzový stav kvůli epidemii platil do konce března. Na tom se ministři dohodli již ve středu v noci.

Jasné také je, že stát bude firmám i živnostníkům kompenzovat plošné testování, za test jim dá až 60 korun. Nárok na příspěvek bude na čtyři testy na zaměstnance nebo osobu samostatně výdělečně činnou (OSVČ) měsíčně. Testování bude hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

»Provádění samotestů budou zdravotní pojišťovny hradit ze svých fondů prevence, který je určen právě k úhradě zdravotních služeb, u nichž je prokazatelný preventivní, diagnostický nebo léčebný efekt a které jsou poskytovány pojištěncům v souvislosti s jejich existujícím nebo hrozícím onemocněním,« uvedla vláda.

Kabinet schválil 11 produktů pro dobrovolné samotestování ve firmách. Podniky si je budou moci zakoupit od certifikovaných výrobců. Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo seznam antigenních testů, které lze používat k samotestování. Cena testu se pohybuje od 60 do 150 korun.

Zaměstnavatelé budou mít povinnost všechny pozitivně testované pracovníky hlásit hygienickým stanicím. Vláda odhaduje, že by se testování mohlo týkat asi 1,88 milionu lidí, měsíčně by tak mohlo být provedeno asi 7,5 milionu testů. Podle zdravotních pojišťoven by měli zaměstnance ve firmách testovat závodní a praktičtí lékaři nebo stávající odběrová centra. Samotesty by pak umožnily jen jako doplněk.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Vláda také zakázala kvůli cestovat Čechům až na neodkladné výjimky do několika afrických a jihoamerických zemí. Od zítřka tak nesmí do Brazílie, Jihoafrické republiky, Keni, Botswany, Svazijska, Lesotha, Malawi, Mosambiku, Tanzanie včetně ostrovů Zanzibar a Pemba, Zambie a Zimbabwe. Opatření reaguje na hrozbu zavlečení brazilské a jihoafrické mutace koronaviru na české území.

Vzhledem k omezením v cestování Češi podle cestovních kanceláří v současné době nejčastěji odlétají k moři. Mezi nejžádanější destinace patří i Zanzibar. Právě cesta na ostrov Zanzibar je podle dostupných informací za prvními případy výskytu nakažlivější jihoafrické mutace koronaviru v ČR. Oficiálně se na potvrzení výskytu mutace národní referenční laboratoří Státního zdravotního ústavu zatím čeká.

Vláda chce podle dostupných informací rovněž znovu výrazněji omezit obchod, výjimek bude ale stále dost. Podle materiálů uniklých z vlády by nadále měli mít otevřeno prodejny potravin, lékárny, drogerie, benzinové pumpy, prodejny malých domácích zvířat a krmiva pro ně, brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, novin, časopisů a tabákových výrobků, prádelny a čistírny, servis a oprav silničních vozidel, prodejny náhradních dílů k dopravním prostředkům, provozovny umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním způsobem, prodeje jízdenek, provozovny servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů pro domácnosti, zámečnictví, provozovny oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost, pohřební služba, domácí potřeby a železářství, prodejny dětského oblečení a dětské obuvi, taxislužba i provozovny psychodiagnostického vyšetření.

(ste)