Rozhovor Haló novin se zastupitelkou Moravskoslezského kraje za KSČM Alenou Grosovou

Snad se brzy, i díky očkování, vrátí život do normálních kolejí

Na podzim jste začala již třetí volební období v Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje. Čím je toto vaše třetí volební období jiné než dvě předešlá?

Jiná byla už celá předvolební kampaň, která se odehrávala hlavně na sociálních sítích. A pokud pominu vliv koronavirové pandemie, je největší změnou, že jsme v zastupitelstvu kraje už jen čtyři. S tím souvisí i naše větší zapojení ve výborech a komisích.

Jak si čtyři komunističtí zastupitelé rozdělili úkoly a ve kterých výborech jste zapojena vy?

Vzhledem k tomu, že je nás málo, jsme všichni zapojeni ve třech výborech nebo komisích. Úspěchem je, že přestože jsme nejmenší politický klub, je náš Ivan Strachoň předsedou kontrolního výboru a Josef Babka předsedou komise bezpečnostní a pro Integrovaný záchranný systém. Já sama jsem už potřetí členkou výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost, po čtyřleté pauze jsem opět členkou výboru sociálního a nově ve výboru pro kulturu a památky.

Jak budete časově zvládat jednání těchto tří výborů? Lze to stihnout, pokud uvážíme, že jste také zaměstnána v občanském povolání?

Jedna z výhod je, že nemám ve škole celý úvazek. Ve škole mi vycházejí vstříc, takže mám sestavený rozvrh tak, abych ve dnech, kdy se pravidelně konají výbory, neměla odpolední výuku. Navíc se některé výbory nekonají každý měsíc. Ale jsou i měsíce, kdy se sejdou všechny výbory v jednom týdnu. To je potom náročnější.

Od krajských voleb uplynuly více než čtyři měsíce. Co komunističtí zastupitelé již oponovali krajské koalici?

Od ustavujícího zasedání proběhlo zatím jen jedno jednání zastupitelstva, kdy byl hlavním bodem rozpočet na rok 2021. Vzhledem k situaci, která nutí všechna zastupitelstva – jsem totiž zároveň zastupitelkou ve Vítkově – šetřit, byl rozpočet kraje sestaven rozumně i v oblasti zajištění veřejných služeb, které jsou naší prioritou, tak jsme s ním vyslovili souhlas. Jedním z bodů, kdy jsme tvrdě kritizovali vedení kraje, bylo ještě v minulém volebním období rozhodnutí o faktickém zrušení nemocnice v Orlové a na ustavujícím zasedání uvolnění všech členů rady kraje (všichni radní vykonávají volenou funkci za odpovídající odměnu »na plný úvazek« – pozn. aut.). Doposud totiž byli v jedenáctičlenné radě dva neuvolnění radní. S tím samozřejmě souvisejí i vyšší finanční náklady.

Nehodila by se nyní, v době mimořádných nároků na nemocnice, kdy JIPky a oddělení, kde se léči pacienti s COVID-19, doslova praskají ve švech, tato zrušená nemocnice v Orlové? Slyšela jsem, že je vybavena kyslíkovým připojením.

Otázka nemocnice v Orlové se řešila na jaře 2019. Vládnoucí koalice byla jednotná, takže jakékoli protesty, demonstrace a petice neměly šanci. Současná situace je velmi složitá, ale velkým problémem je, pokud vím, nedostatek zdravotnického personálu. A je tedy otázkou, jestli by byli tito zdravotničtí pracovníci k dispozici, pokud by vedení nemocnice chtělo otevřít mimořádně nové oddělení.

Jak koexistuje ve vašem kraji krajská koalice ANO, ODS+TOP 09, ČSSD a KDU-ČSL? To je prakticky pět subjektů – jak nalézají shodu programu?

Ze dvou jednání zastupitelstva, která zatím proběhla, to vypadá, že není problém. Při hlasování byli jednotní. V plně uvolněné radě kraje jsou v tomto volebním období stejná jména jako v minulém volebním období, doplněná zástupkyní TOP 09 a bývalým primátorem Ostravy za ČSSD.

Pamatuji si velmi živě, jak jsme v Haló novinách publikovali informace o tom, jak komunisté v levicové koalici s ČSSD vybudovali v MSK mnoho sociálních zařízení (pro handicapované, hospice apod.) a jejich činnost zahajoval tehdejší komunistický vicehejtman Svatomír Recman. Fungují tato zařízení dále, jak se rozvíjejí? Co v této oblasti dělá současná koalice?

V oblasti sociálních věcí se během mého působení v zastupitelstvu udělalo opravdu hodně. Proběhla transformace pobytových služeb, jejich klienti opustili nevyhovující prostory (například zámek Nová Horka u Studénky) a přestěhovali se do nových domů a bytů. V mém okolí proběhly rekonstrukce domovů pro seniory ve Vítkově a Budišově nad Budišovkou. Obě akce nachystal odbor ještě pod vedením Svatomíra Recmana, ale dokončilo je až nové vedení kraje.

To v podstatě pokračuje ve stejně linii a oblast sociálních věcí je velmi podporována.

Profesí jste učitelkou. Jaké předměty vyučujete a kde?

Pracuji ve školství už víc než 30 let a stále na stejné škole. Jen došlo před osmi lety ke spojení dvou subjektů a vznikla Základní škola a gymnázium Vítkov. Vesměs učím žáky gymnázia, hlavně matematiku, v menší míře informatiku. Jsme vlastně jedna ze dvou obecních středních škol v našem kraji, kdy druhá je v Ostravě-Porubě.

Jak se vám osobně daří distanční výuka? Jak ji zvládají vaši žáci? Někdo tvrdí, že je vše v pořádku, jiní však mají tristní zkušenosti - děti jsou nepřipravené, bez zájmu, unavené, zkrátka, že část žáků výuku »flikuje«. Jak to vidíte vy?

Někdy mám pocit, že distanční výuka je náročnější než běžná. Protože jsem zvyklá učit u tabule, chodím, stejně jako celá řada mých kolegů, denně do školy. Jsem sama ve třídě a na první lavici mám kameru namířenou na tabuli. Každá třída je jiná a taky záleží na konkrétním učivu. Většinou ale platí, že žáci, kteří pracují ve škole, se snaží i doma, a ti, kterým se nechce, ti se schovají za profilový obrázek a vypnutý mikrofon.

Vidím i na vlastních synech, že vydržet se doma soustředit na výuku je pro ně mnohem složitější. Ale někteří se v tom už »naučili chodit«. Při tomto způsobu výuky je pro mě nejhorší, že nemůžu okamžitě zkontrolovat jejich práci. Běžně bych obešla třídu a hned opravila chyby. Teď mi můžou práci poslat ke kontrole, ale ta je časově náročná a přitom někteří úkol opíšou a celá práce ztrácí smysl.

Problémem je také klasifikace. Na některé učivo se dají připravit testy a je možnost žáky při zapnuté kameře on-line zkoušet. Ale při dnešních technických možnostech je problém zajistit, aby žáci nepodváděli.

Co znamená ztracený rok výuky pro vaše žáky a studenty? Vidíte, že se to nějak projevuje v jejich ne/znalostech?

Jednou ze tříd, kterou učím, je první ročník gymnázia a jeho učivo je potřeba ve vyšších ročnících. U některých studentů mám oprávněné obavy, jestli s dostatečnou rutinou zvládnou řešení složitějších příkladů. Počítám, že to s nimi v příštím roce, který už snad proběhne běžným způsobem, budu muset zopakovat.

Mají všichni vaši žáci a studenti dostatečnou techniku, aby mohli být on-line při výuce? Nebo jsou nějací sociálně potřební žáci, kteří jsou bez počítače? Kdo a jak jim pomáhá?

Pokud vím, pak většina žáků gymnaziálních tříd má vybavení pro on-line výuku. Škola má k dispozici určité množství notebooků, které rozpůjčovala převážně žákům základní školy. Občas se mi projevily problémy u rodin, kde je více sourozenců školou povinných. To je pak jeden ze sourozenců na tabletu nebo dokonce na telefonu a nemůže plnit úkoly z informatiky. Vypracuje je dodatečně, až se dostane k počítači.

Je reálné testování žáků a studentů, které je předpokladem, aby mohli aspoň někteří, například maturanti, nastoupit do školních lavic?

Naše gymnázium má jen jednu třídu maturantů, takže by nemusel být problém s jejich docházkou do školy. Rozhodně si myslím, že klasická výuka jim v přípravě na maturitní zkoušky dá víc než distanční. Jen vidím »protáhlé« obličeje některých maturantů, proč musí být například v matematice, když maturují třeba z dějepisu.

A co se týká testování žáků. Máme asi 700 žáků na všech stupních. I mezi žáky máme děti s vážnými zdravotními problémy a musíme zajistit jejich bezpečí. Pokud v první fázi nastoupí přímo do školy maturanti a žáci devátých tříd, pak věřím, že vedení školy dokáže vyřešit i tento logistický úkol.

Jaký je zájem mezi učiteli a učitelkami nechat se očkovat proti COVID-19?

Chodím sice denně do školy, ale máme každý přidělenu svoji učebnu, takže se setkávám pouze s kolegyní na stejném patře. Ale myslím si, že většina kolegů očkování uvítá. Několik kolegů už COVID-19 prodělalo a někteří i s dost těžkým průběhem. Pokud se mají žáci vrátit do škol, měli by být učitelé chráněni. Už proto, aby sami nepřenášeli nemoc mezi jednotlivými třídami. Snad se brzy, i díky očkování, vrátí život do normálních kolejí.

Monika HOŘENÍ