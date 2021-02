Ilustrační FOTO - Pixabay

Vláda žádá prodloužení nouzového stavu

Poslanci se sejdou k vládní žádosti o souhlas s prodloužením nouzového stavu. Zda získá dostatečný počet hlasů, není zatím jasné. Část opozice by dala přednost tomu, aby vláda vyhlásila nouzový stav nový. Komunističtí zákonodárci o svém postoji rozhodnou na jednání klubu.

Vláda chce stav nouze do konce března kvůli zhoršující se epidemické situaci. »Epidemiologická situace se v České republice nadále nelepší, její vývoj je spíše opačný, což podle názoru vlády ukazuje, že výhledově bude nutné přistoupit dokonce ke zpřísňování protiepidemiologických opatření,« stojí ve vládním podkladu. Zákon o ochraně veřejného zdraví ani takzvaný pandemický zákon, o němž by poslanci mohli kvůli senátním úpravám znovu hlasovat, neposkytují podle materiálu dostatečné nástroje.

Situace je podle něj nejhorší od vypuknutí epidemie v ČR. »Takto zásadním rizikům samostatná Česká republika od svého vzniku nikdy nečelila,« píše se v podkladu. Počet případů onemocnění se podle dokumentu mezi týdny zvyšuje o více než čtvrtinu. Vláda varuje, že pokud nebude nouzový stav s možností regulovat mobilitu a sociální kontakty lidí prodloužen, šíření epidemie bude dále zrychlovat, a to i mezi ohroženými skupinami lidí. Vláda žádá Sněmovnu vedle prodloužení nouzového stavu i o zrušení usnesení, podle kterého má nynější nouzový stav skončit spolu s účinností tzv. pandemického zákona a nejpozději v sobotu 27. února.

Nouzový stav se na číslech neprojevuje

O postoji KSČM k nouzovému stavu rozhodne poslanecký klub. Výkonný výbor ÚV KSČM tentokrát nedal poslancům žádné doporučení. Podle mluvčí KSČM Heleny Grofové v hlasování širšího vedení nezískala potřebný počet hlasů žádná ze zvažovaných variant. Komunisté v minulosti vládu v prodlužování nouzového stavu podporovali, při posledním hlasování však své hlasy koalici dodat odmítli. Kabinet pak v polovině února vyhlásil po žádosti hejtmanů nový nouzový stav.

Člen Ústředního krizového štábu, místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Zdeněk Ondráček (KSČM) Haló novinám řekl, že on osobně prodloužení nouzového stavu nepodpoří a nedoporučí to ani kolegům. Jeho podporu nemá ani návrh na revokaci usnesení o prodloužení nouzového stavu. »Při jeho projednávání jsme měli stanovisko výkonného výboru, které říkalo, že vyhlášení nouzového stavu vládou na základě žádosti hejtmanů je protiústavní. Následně se bude projednávat nouzový stav a kdybychom to podpořili, tak bychom vlastně podpořili prodloužení nouzového stavu, o kterém tvrdíme, že je protiústavní. Logicky to nemůžeme podpořit,« řekl.

Za vhodnější by považoval, kdyby vláda vyhlásila nový nouzový stav. »Ten může vláda vyhlásit s odůvodněním, že vyvstaly nové okolnosti,« uvedl Ondráček. Osobně je ale přesvědčený, že k vyhlašování nouzového stavu není důvod. Utvrzují ho v tom čísla, které ministerstvo zdravotnictví ohledně vývoje koronaviru publikuje. »Každé číslo má vývoj deseti až čtrnácti dnů. Nouzový stav tu je nepřetržitě dva měsíce a čísla nejdou dolů, ale nahoru. Ptám se tedy, k čemu nouzový stav je, když se to stejně na těch číslech neprojevuje, respektive místo toho, aby klesala, stoupají,« uvedl Ondráček.

Vláda by měla změnit strategii

Tomu, že kolabuje zdravotnictví, na co se vláda při žádání o prodloužení nouzového stavu odvolává, podle něj neodpovídají oficiální čísla zveřejňovaná ministerstvem. Z nich plyne, že volných lůžek na JIP v celé republice je 15,1 %. »Čerpám to z oficiálních stránek ministerstva zdravotnictví,« zdůraznil Ondráček.

Návrh vlády zřejmě nepodpoří ani místopředseda klubu KSČM Leo Luzar. »Vláda nouzový stav nevyužila, měla by změnit svoji strategii ke covidu a nespoléhat se na nouzový stav,« řekl pro ČT. Nouzový stav není podle něj řešením epidemie.

Poslanci rozhodnou i o senátních vratkách

Vyhlášení nového nouzového stavu dává přednost i část opozice. »Jednoznačně dáváme přednost vyhlášení nového nouzového stavu vládou s kvalitním zdůvodněním, tak aby bylo minimalizováno riziko, že jej Ústavní soud lidově řečeno shodí,« uvedla předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová Pekarová. Předseda lidovců Marian Jurečka řekl, že právní kutilství vlády musí skončit. Lidovci prosazují, aby vláda vyhlásila stav nouze na 30 dnů. »Současný diskutabilní stav nouze, napadený žalobami, ať Sněmovna neprodlužuje!« napsal ČTK. Hnutí SPD podle svého předsedy Tomia Okamury nouzový stav nepodpoří.

Sněmovna by se podle svého předsedy Radka Vondráčka (ANO) mohla zabývat také koronavirovými zákony, které jí vrátil Senát s úpravami. Týká se to pandemického zákona nebo zákona o bonusu k náhradě mzdy pro lidi v povinné karanténě. Zákony by podle něj měly být projednány před debatou o nouzovém stavu.

