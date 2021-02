Ilustrační FOTO - Pixabay

Pokus o veliký podvod

Několik členských států EU informovalo Brusel o pokusech podvodných firem prodat vládám celkem 900 milionů dávek vakcín proti COVID-19 v hodnotě 12,7 miliardy eur (271,7 miliardy korun).

Podle agentury Reuters to oznámil Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), podle nějž podvodníci vystupovali jako »údajní prostředníci« mezi státy a farmaceutickými společnostmi. Ty však dlouhodobě tvrdí, že očkovací látky prodávají výhradně přímo vládám.

OLAF varoval členské státy před podvodnými nabídkami vakcín již minulé pondělí a zahájil v této věci vyšetřování. Podle generálního ředitele úřadu Villeho Itäläho mohou zločinci například vládě nabídnout velké množství vakcíny, doručit jí jen vzorek, vyžádat si část platby dopředu a následně zmizet.

»Je to opravdu velké množství,« řekl Reuters o závěrech vyšetřování OLAFU nejmenovaný zdroj z Evropské komise. »Nikdo neví, co v těch lahvičkách ve skutečnosti bylo. V nejlepším případě to bylo něco, co zkrátka nezabírá, v nejhorším je to velmi vážný problém,« dodal. Největší množství podvrhů podle něj vydávali podvodníci za vakcínu od firmy AstraZeneca.

O nabídce na nákup vakcín firmy AstraZeneca od soukromého prodejce mluvil v minulosti i český premiér Andrej Babiš, firma však následně odmítla, že by svoje preparáty prodávala třetím stranám. Údajný prodejce, jehož Babiš označil za »nějakého prostředníka z Dubaje«, podle premiéra požadoval zaplatit předem 50 % kupní ceny. Babiš následně uvedl, že o podezřelé nabídce informoval von der Leyenovou.

