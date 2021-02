Ilustrační FOTO - Pixabay

Bude zakázán pohyb mezi okresy

Sílící epidemie koronaviru přiměla vládu k plánu na tři týdny ještě víc omezit volný pohyb a vzájemné kontakty. Pravděpodobně od pondělí 1. března chce zakázat pohyb mezi okresy, zavřít se mají školky i školy a další část obchodů.

ČR podle premiéra Andreje Babiše (ANO) pro zvládnutí epidemie nyní potřebuje, aby lidé chodili jen do práce a jinak byli doma a absolutně omezili vzájemné kontakty, protože nové mutace koronaviru se chovají jinak a agresivněji.

Nejpodstatnějším opatřením by měl být podle premiéra zákaz pohybu mezi okresy. »Výjimkami by byly cesta za prací či péče o osobu blízkou,« uvedl. Dodržování zákazu bude policie kontrolovat namátkově, tresty by ale měly být přísné, uvedl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Děti by měly podle Babiše přestat chodit i do školek, dětských skupin a první a druhé třídy základních škol, otevřené by měly být jen pro děti pracovníků záchranných složek.

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) kabinet plánuje také uzavřít významnou část obchodů, které nyní fungují. Otevřené budou smět být jen nezbytně nutné provozy, řekl. Fotbalová liga či hokejová extraliga mají pokračovat, omezení profesionálního sportu se nechystá.

Vláda chce od března spustit i plošné testování ve firmách. Proplácet se budou čtyři testy na pracovníka za měsíc. V první fázi bude systém dobrovolný, na povinný se přejde, až bude k dispozici dostatek testů, uvedl Havlíček. Za zásadní označil, že testy bude možné provádět bez asistence zdravotníka. Úřad vlády ve středu uvedl, že stát přispěje na jeden test maximálně 60 korun, testování bude částečně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Kvůli zhoršující se epidemické situaci a šíření agresivnějších variant viru platí již od čtvrtka v zemi povinnost nosit respirátory, nanoroušky nebo dvě chirurgické roušky v uzavřených prostorech s větší koncentrací lidí. V obchodech, veřejné dopravě či nemocnicích to naprostá většina lidí dodržuje. Od března už ale dvě chirurgické roušky stačit nebudou, povinné bude mít respirátor, řekl Blatný. Kvůli šíření mutací se v ČR také prodlouží povinná karanténa z deseti na 14 dnů.

»I když budou opatření nastavena a všechno se podaří, tak i ty nejoptimističtější modely pořád hovoří o tom, že lze předpokládat nárůst až o 20 000 nově diagnostikovaných osob denně jako kulminační bod. A potom teprve nějaký pokles,« uvedl ministr zdravotnictví.

(ste)