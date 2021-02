Otazníky a vykřičníky kolem výběru testů do škol

Návrat dětí do škol, který se ovšem stále vzhledem k zhoršující se epidemické situaci vzdaluje, bude zřejmě možný jen při testování. Výběr firmy, která bude testy dovážet, i výběr samotných testů ale vzbuzuje velké pochybnosti.

Antigenní testy od čínského výrobce Lepu Medical preferoval od začátku vicepremiér a ministr vnitra J. Hamáček. Na ty nakonec »kupodivu« skutečně padla volba. Testy pro školy bude dodávat Tardigrad International Consulting. Média okamžitě upozornila na znepokojující skutečnost, že firma podle zadávací dokumentace ani nesplnila podmínky soutěže. Stát však vzhledem k nouzovému stavu může vypsat zakázku neveřejně. Dalším důvodem kritiky byl fakt, že vybraná firma nemá ve sbírce listin zveřejněné žádné účetní závěrky a základní kapitál činí pouze tisíc korun. Není vůbec jasné, z jakého důvodu bylo vyřazeno osm z devíti uchazečů. Ministerstvo vnitra požadovalo dodávku minimálně 914 680 kusů testovacích sad, a to nejpozději do 25. února. To Tardigrad International Consulting nezaručil. Ministerstvo tedy oznámilo, že prvních 800 tisíc testů dorazí 28. února. Po upozornění médií se premiér A. Babiš nechal slyšet, že kolem soutěže je »tolik nejasných a kontroverzních věcí«, že bude chtít, aby byla okamžitě zrušena. Poznamenal, že testy od čínského výrobce nabízejí Česku tři firmy. »A vyhrála to tato netransparentní firma, která nemá výkazy a je podivná a nemá žádnou minulost a i přesto soutěž vyhrála.« Po jednání vlády vše zůstalo při starém a výběr i nákup je zřejmě v nejlepším pořádku. Nyní mlčí média i politici.

Za pozornost stojí také senzitivita vládou vybraných testů. COVID-19 je onemocnění, které u mnoha lidí končí smrtí, nemáme zatím ani jednoznačně spolehlivé léky a očkování se výrazně zadrhává. Z tohoto důvodu musí být senzitivita vyšší než 90 procent. Nelze totiž někomu tvrdit, že je negativní, když přitom může být pozitivní. Nedávná španělská studie porovnávala několik antigenních testů a senzitivita Lepu testů vyšla na pouhých 45,5 procenta. A to studii prováděli odborníci, což znamená, že i do nosů »šťourali« oni, a ne samy děti. Ministerstvo zdravotnictví také rovnou vyřadilo »plivací« a »kloktací« testy, kvůli možnému šíření aerosolu, a tedy i nákaze COVID-19. Testy by ale v první řadě měly být udělány tak, aby nehrozilo, že děti poškodí samy sebe.

Odborníci navrhují vyšetřovat najednou pomocí PCR, kdy by si děti samy odebraly sliny z jazyka a dále s ničím nemanipulovaly. Tak by bylo možné levně a rychle otestovat velké skupiny dětí. Příprava takového testování by byla náročnější. A zde je kámen úrazu. Nekompetentní a chaotická vláda, která zaspala při nákupu vakcín, v očkovací strategii i v mediální kampani k očkování a která zřejmě potřebuje nouzový stav i k tomu, aby se chovala podezřele netransparentně, by nebyla schopná takovýto úkol zvládnout.

Soňa MARKOVÁ, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM