Jmenuji se COVID

Jmenuji se COVID, COVID z Wu-chanu. To jméno mně dali lidé a lidé rádi vymýšlejí jména. Medvědice z grónských nekonečných plání je pro medvěda jen medvědicí, stejně jako slonice pro afrického slona. Nazvali mě COVIDEM, dali mi číslo 19 a připojili šlechtický predikát – z Wu-chanu. Tak mě povýšili mezi ty pomazané, mezi ty pány z Lipé, z Růže či z Schwarzenbergu. A měli pravdu. Dokáži ovlivnit svět a zamíchat kartami dějin. A neukryje se přede mnou na žádný hrad či do podzemního krytu nikdo, ať je pánem, nebo kmánem. Nepomohou modlitby a procesí, protože Pánem jsem já. Tak tomu bylo za morových epidemií, kdy na mor zemřel francouzský král Ludvík, malíř Giorgione a prostý sluha od Sforziů, za španělské chřipky, jež ukončila život císaře Otty, malíře Schieleho a podruha z jedné ze středočeských vesnic, tak tomu bylo i za tyfu, kdy desítky bývalých vězňů z Malé pevnosti Terezín se už těšily na konec té nejhrůznější války v dějinách, jako malíř Bidlo a francouzský básník Desnos, a ani tu svobodu si nemohli vychutnat. Ani ten tyfus si nevybíral. Najednou byla rovnost mezi lidmi. Jen někde byla příčina. Ty desítky mrtvých v Terezíně mohly obviňovat Němce, ti z Pohořelic namísto sebe, jedné z příčin předchozích hrůz, vyviňovali se obviňováním Čechů.

A příčina? Jmenuji se COVID, COVID z Wu-chanu a přitom tento predikát je stejně vymyšlený, jako když morovou epidemii nazvali justiniánskou, jako by císař Justinián za ni mohl, chřipku zase připsali Španělsku, ač země pod Pyrenejemi s jejím původem neměla nic společného, či umírání na terezínský tyfus, který nezpůsobila pevnost Terezín, ale jen ti, co sem nahnali tisíce vězňů a odsouzenců k smrti.

Člověk byl u všeho, co mě pustilo do světa. Jeho činnost, jeho exploatace zdrojů, jeho přesvědčení o tom, že je víc než PŘÍRODA, než přírodní zákony, kterými se řídí Země. A k tomu se protismyslně modlí k Bohu, který je jenom v jeho mysli, a přitom mu začal přičítat to, co zavinil on sám.

Zavinil? Správná otázka. Za posledních sto let vyhynulo na stovky živých tvorů. Nebýt člověka a jeho činnosti, nevyhynuli by. Oceán zaplavují nezničitelné plasty, protože je levnější vysypat je do moře a řek, než jinak likvidovat. Tzv. svoboda a demokracie začíná a končí u jedince, protože kdo je víc, než onen jedinec sám? Na druhých záleží málo, protože narušují jeho osobní svobodu a kladou mu překážky v jeho rozvoji a cílech. A jestli země je složena z takových jedinců, kteří si osobují právo být víc než druzí, pak jak daleko je k zabíjení ve »svatých nebo nesvatých« válkách, válkách, které mají odstranit ty, kteří mají jiný názor či se modlí k jinému Bohu anebo se nemodlí vůbec? Pak umírá víc lidí než kolika já, COVID, jsem vůbec schopen se dotknout.

Kdyby nebyly války, touha po větší moci nebo úmyslně vyvolaná náboženská a majetková šílenství, nebyly by ani mor, ta »černá smrt«, devastující chřipky, ani tyfus. Války, v nichž umírá mnohem více lidí než na nějaký COVID a ničena je příroda, která se pak nemůže vzpamatovat či se nikdy nevzpamatuje, umírají koně, jak zachytil v nádherné básni Fráňa Šrámek, a další a další nečlověčí obyvatelé Země. Kdyby nebyla touha mít víc a víc, stále víc, ať to »stojí, co to stojí«, kdyby se žilo v souladu s tím, co nám Země nabízí, nevznikl by ani COVID, tedy JÁ. A vůbec nejde o to, který zvířecí druh ho přenesl na člověka.

Jmenuji se COVID, COVID odkudkoli. Z italských hor, kam přece museli jet se rekreovat čeští lyžaři, protože na to »měli právo«, z jedné zapadlé pražské restaurace, kde se pilo »z jednoho poháru«, z chajdy u Máchova jezera, kde se seznamovali noví studenti Karlovy univerzity, z provokačního stolování na Karlově mostě, z barů a neposlušnosti, nemusela by pandemie roztáhnout tak svá křídla. Jmenuji se COVID, COVID z… je úplně jedno, jaký predikát mně jedni přisuzují, aby ponížili jiné, kteří jsou politicky jejich odpůrci anebo jen brání rozpínavosti. Jsem tady, protože mě lidstvo vytvořilo, umožnilo můj vznik. Prostřednictvím mne se PŘÍRODA brání, a nebudu-li já, bude nějaký jiný VIR, jinak by všechno zahynulo, jako vyhynuli neandertálci a mamuti, když prý, podle jakési nové teorie, se podunuly magnetické póly a z živočichů přežili jen ti nejpřizpůsobivější. Jmenuji se tedy COVID. A nemusím tu být, jestliže všichni pochopí, že život planety je v jejich rukou, že podle toho, jak se budou k PŘÍRODĚ chovat, bude se vyvíjet i život na Zemi. Je to tak těžké pochopit?

Jaroslav KOJZAR