Ilustrační FOTO - Pixabay

Sněmovna to nechala na vládě

Sněmovna na popud Pirátů, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN vyzvala vládu k vyhlášení nového nouzového stavu. Výzvu podpořila také většina komunistů, pro hlasovali i poslanci vládní ANO a ČSSD. Prodloužení současného nouzového stavu, o což vláda Sněmovnu požádala, označila opozice za právně pochybné.

»Poslanecká sněmovna konstatuje, že po ukončení nouzového stavu k 27. únoru je v návaznosti na šíření nových mutací koronaviru a snižující se kapacitu zdravotního systému v kompetenci vlády vyhlásit nový nouzový stav za účelem přijetí opatření proti šíření epidemie nad rámec pandemického zákona,« stojí v přijatém usnesení. Podpořilo ho 132 ze 156 přítomných poslanců. Proti byli jen zástupci SPD, dva komunisté (Zdeněk Ondráček a Ivo Pojezný) a nezařazení poslanci.

Prodloužení současného nouzového stavu opozice odmítla podpořit. Poukazovala na to, že vláda jej vyhlásila před dvěma týdny na žádost hejtmanů tak, že bezprostředně navázal na nouzový stav, který Sněmovna odmítla prodloužit.

Opatření podle nového nouzového stavu by podle opozice měla být řádně zdůvodněna. Měl by být také stanoven jejich účel. Vláda by měla Sněmovnu pravidelně informovat, zda jsou chystaná opatření účinná.

Za prodloužení nouzového stavu horoval ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). »Musíme počítat s tím, že v průběhu přelomu února a března, to znamená v příštím jednom až dvou týdnech, bude situace znamenat další kulminaci k hodnotám kolem 20 tisíc nově diagnostikovaných osob denně a z toho vyplývající zátěž nemocnic,« uvedl. Ve druhé polovině března by se nárůst počtu pacientů s nemocí COVID-19 měl vrátit na nynější úroveň, řekl Blatný. Pokud by platil jen pandemický zákon, bylo by to podle něj nad 20 tisíc nakažených denně přinejmenším po celý březen. V případě rozvolnění by se počet nakažených vyšplhal na 35 tisíc denně.

Veřejnost opatření neakceptuje

Předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip se přiklonil k vyhlášení nového nouzového stavu. Je podle něj evidentní, že veřejnost opatření neakceptuje. Důvodem je podle něj ztráta ochoty lidí podřídit se tomu, co nepovažují za možné, a dále akceptovat opatření bez toho, aniž by viděli nějaký viditelný cíl řešení. Požádal vládu, aby stáhla návrh na revokaci usnesení Sněmovny o ukončení současného nouzového stavu k 27. únoru. »Nepřeju si postup, který by mohl být předmětem ústavní stížnosti a jiných soudních sporů, ale přeju si, abychom v souladu s Ústavou a zákony ČR dali lidem novou naději, která jim dá šanci na to, aby viděli to pověstné světlo na konci tunelu,« uvedl.

Vojtěch Filip, první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM.

Premiér Andrej Babiš (ANO) poté vzal jménem vlády zpět část její žádosti vůči Sněmovně, v níž kabinet žádal o zrušení tohoto usnesení. Uvedl také, že pokud Sněmovna nynější nouzový stav neprodlouží, vláda obratem vyhlásí nový nouzový stav. »Pokud to hlasování nedopadne, tak samozřejmě ihned po hlasování svolám vládu a vláda ten nouzový stav vyhlásí. Nemáme jinou možnost,« oznámil předseda vlády.

Filip zároveň vyzval kabinet k tomu, aby zajistil vakcíny proti koronaviru i mimo společný postup EU. »Pojďte se chovat alespoň jako sousedé v Maďarsku a Rakousku,« uvedl Filip. Pouze tak se podle něj obnoví důvěra lidí v protiepidemická opatření.

Hra a žonglování s čísly

Po vyhlášení nového nouzového stavu volala i opozice. »Zkažený nouzový stav by bylo lepší zahodit,« uvedl předseda pirátských poslanců Jakub Michálek. Vláda by podle něj měla také zajistit kontrolu dodržování karantény a izolace. »Není možné, aby každý třetí člověk, který je v izolaci, trajdal venku,« uvedl.

»Dosavadní boj selhává, opatření nezabírají,« prohlásil místopředseda ODS Martin Kupka.

Místopředseda výboru pro bezpečnost Zdeněk Ondráček (KSČM) zpochybnil systém zveřejňovaných čísel ohledně COVID-19. »Pro mě to je hra a žonglování s čísly. To, co se v tu chvíli hodí, se řekne, a o tom, co v tu chvíli nevychází, se pomlčí,« uvedl. »Někdy se použije sedmidenní cyklus, někdy se použije čtrnáctidenní cyklus vývoje, někdy se to vezme na 100 tisíc, a někdy se řekne celkové číslo,« dodal Ondráček.

Místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar vytkl ministrovi zdravotnictví nedostatečnou osvětu kolem očkování, které značná část veřejnosti vnímá jako »světýlko na konci tunelu«. Z průzkumů však vyplývá, že hodně občanů očkování nadále odmítá, ať už z neznalosti nebo ze strachu. »Je to chyba vlády, je to chyba ministerstva zdravotnictví, že nedělá osvětu v rámci očkování, aby se lidé tolik očkování nebáli,« míní Luzar. Vyzval proto Blatného, aby denně dělal ve veřejnoprávní televizi »osvětovou čtvrthodinku« věnovanou propagaci očkování.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že i když bude pokládána za naivní, cestou k obnovení důvěry veřejnosti by mohla být dohoda na nové vládě. Podle ní prý jednotky procent lidí věří tomu, že premiér Babiš je schopen provést ČR krizí. »Měl by se upozadit a opatření by měl sdělovat někdo, kdo tu důvěru bude mít,« uvedla.

(jad)