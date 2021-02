Ilustrační FOTO - Pixabay

EMA doporučila nové léky na COVID-19

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) doporučila použití kombinace protilátek a léků vyvinutých americkou společností Regeneron Pharmaceuticals k léčbě pacientů s COVID-19, kteří nepotřebují podporu dýchání a hrozí u nich riziko těžkého průběhu onemocnění.

Na základě prohlášení EMA rozhodnou o použití látek casirivimab a imdevimab jednotlivé členské státy Evropské unie, včetně ČR.

Kombinace léků od Regeneronu virovou zátěž, tedy množství viru v zadní části nosu a v krku, podle studií snížila více než placebo a vedla k menšímu počtu konzultací s lékařem souvisejících s COVID-19.

Přípravek známý také jako REGN-COV2 se podává infuzí do žíly. Většina hlášených nežádoucích účinků byla málo nebo středně závažná. Vědci zaznamenali jen alergické reakce související s infuzí, píše se ve zprávě EMA.

Souběžně s touto studií probíhá podle ČTK od 1. února tzv. průběžný přezkum, jehož výsledky budou základem pro rozhodnutí o povolení prodeje přípravku v EU.

Český Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) již také doporučil lék Casirivimab/Imdevimab od firmy Regeneron. Lék znemožňuje viru vstup do buněk, čímž napodobuje činnost imunitního systému a zmenšuje rozsah poškození plic. Do ČR by první dávky léku od Regeneronu měly dorazit příští měsíc.

To všechno v situaci, kdy ve světě zemřelo už více 2,5 milionu lidí nakažených koronavirem. Nakazilo se skoro 113 milionů lidí. Milník v počtu mrtvých byl překonán bezmála rok poté, co Světová zdravotnická organizace (WHO) klasifikovala situaci kolem viru SARS-CoV-2 jako pandemii. Přes 20 % z celkového počtu obětí tvoří obyvatelé USA, 10 % Brazilci. Experti však předpokládají, že skutečný počet nakažených i úmrtí je ještě vyšší.

Šibal na silnici

Rychlostní radar poblíž francouzského Štrasburku ve čtvrtek zaznamenal průjezd 88letého řidiče rychlostí 191 km/h na místě, kde se smí jet max jen 110 km/h. Muž se strážníkům vymlouval, že pospíchá, aby nezmeškal svůj termín očkování vakcínou proti COVID-19, napsala agentura AFP.

Strážci pořádku muži na místě zabavili řidičský průkaz a jeho vozidlo odstavili. Všem řidičům navíc připomněli, aby respektovali maximální rychlost, i když mají více než 60 let zkušeností za volantem.

Z KLDR na drezíně

Skupina ruských diplomatů s rodinami musela využít na cestě ze Severní Koreje neobvyklý způsob dopravy. Kvůli omezením spojeným s pandemií COVID-19 urazila poslední kilometr přes ruské hranice na ručně tlačené drezíně, napsal server BBC s odkazem na vyjádření ruského ministerstva zahraničí.

Severokorejská vláda zastavila téměř veškerou osobní dopravu v zemi ve snaze zastavit šíření viru. Vláda sice nadále tvrdí, že se v KLDR dosud neobjevil žádný pozitivní nález na SARS-CoV-2, mezinárodní pozorovatelé o tom však dlouhodobě pochybují.

V Severní Koreji platí již déle než rok zákaz cest vlaků přes hranice, zrušena byla rovněž většina mezinárodních letů. Ruští diplomaté, kteří chtěli zemi opustit, tak neměli příliš na vybranou. Nejprve cestovali 32 hodin vlakem, pak dvě hodiny autobusem, aby se dostali z metropole Pchjongjangu k ruské hranici. Tu pak museli překročit pěšky, a ještě svoje věci a rodinu převézt na drezíně.

Hlavním »motorem« byl třetí tajemník ruské ambasády Vladislav Sorokin, který vozítko tlačil po kolejích přes řeku Tumen do Ruska. V osmičlenné skupině byla mj. i jeho tříletá dcera.

Z KLDR odjela za poslední rok řada zahraničních diplomatů a mnoho zemí své tamní zastupitelské úřady dočasně uzavřelo. Většina z nich využila pozemní dopravy a překročila hranice do Číny. Vloni v březnu vypravily úřady jeden let do Vladivostoku, na jehož palubě byli diplomaté z Německa, Ruska, Francie, Švýcarska, Polska, Rumunska, Mongolska a Egypta.

(rom)