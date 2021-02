Ilustrační FOTO - Pixabay

Ministerstvo zdravotnictví a hygiena získají větší pravomoci

Ministerstvo zdravotnictví a hygienické stanice dostanou pravomoci vydávat rozsáhlejší restrikce proti šíření nemoci COVID-19. Umožňuje to takzvaný pandemický zákon, který Sněmovna schválila v senátní verzi. Restrikce budou platit jen při pandemické pohotovosti, kterou bude moci dolní komora ukončit nebo obnovit.

Předloha již podepsal prezidenta republiky. Senátní verzi návrhu ve Sněmovně podpořil také ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Bez senátního návrhu by Sněmovna nemohla vůči opatřením ministerstva a hygienických stanic nijak zasáhnout. Platila by, byť by dolní komora pandemickou pohotovost zrušila. Stěžejní části zákona budou účinné do konce února příštího roku.

Souhlasu vlády budou podle schválených senátních úprav podléhat nejen ministerské restrikce, ale také opatření hygienických stanic. Podle pandemického zákona se navíc nebudou smět omezovat zejména veřejná shromáždění svolaná podle příslušného zákona, což původní sněmovní znění předlohy umožňovalo.

Na podobě pandemického zákona se vláda dohodla s většinou opozičních stran. Opozice do návrhu zákona prosadila například parlamentní kontrolu, pravidla soudního přezkumu mimořádných opatření k omezení šíření epidemie koronaviru a také odškodnění podnikatelů nebo firem.

Tomu odpovídalo i hlasování. Předlohu podpořilo 124 ze 156 přítomných poslanců. S vládní koalicí hlasovali i zástupci opozice, normu nepodpořili poslanci KSČM, ruku pro zvedl pouze Jiří Dolejš, proti byli také zástupci SPD a nezařazení poslanci.

Zákon vytvořený na politickou objednávku

Komunisté nepodpořili pandemický zákon ani při prvním hlasování a na svém stanovisku tak setrvali. »KSČM svůj názor na tento zákon nezměnila. Ten zákon je nekvalitní, je šitý horkou jehlou a je vytvořen na politickou objednávku, občané České republiky si nezaslouží, aby se měli řídit zákonem, který je nelogický a špatný,« uvedl místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar. Připomněl, že komunisté už při jeho prvním projednávání tvrdili, že to je špatný zákon, nekoncepční a že jsou v něm vážné chyby. »Dokonce jsme upozorňovali přesně na tu chybu, kterou nám Senát nyní vrátil,« připomněl poslancům. Pravicové opozici vytkl, že předlohu podpořila pouze kvůli ústupkům vlády, které se do ní dostaly, a to jak pro podnikatele, tak v rámci informačních technologií, jak to požadovali Piráti. To podle něj ale v pandemickém zákoně nemá co dělat. »Pandemický zákon má být jasně deklaratorní a stanovovat pro občany to, co je nutné, a nezabývat se tím, jak budou cestovat informace, popř. jak bude co odškodňováno,« vysvětlil Luzar.

Leo Luzar (KSČM).

Omezení dopravy, služeb, akcí…

Zákon se bude vztahovat jen na epidemii COVID-19. Jeho účinností nastane stav pandemické pohotovosti. Ministerstvo zdravotnictví nebo hygienické stanice budou moci nad rámec oprávnění ze současného zákona o ochraně veřejného zdraví omezit celostátně nebo regionálně například veřejnou dopravu, obchody, holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry a podobné služby, bazény a koupaliště, soukromé a veřejné akce i vysoké školy. Budou moci nařídit používání ochranných prostředků a vydat příkaz k testování zaměstnanců na COVID-19.

Za porušení opatření zákon stanoví pokuty. Například za nenošení roušek nebo respirátorů bude lidem hrozit postih až 30 tisíc korun. Nejzávažnější porušení budou moci úřady trestat až třímilionovou pokutou.

Ministerstvo zdravotnictví bude moci žádat v souvislosti s epidemií o pomoc složky integrovaného záchranného systému. Vláda bude moci rozhodnout o využití armády.

Stát bude povinen nahradit právnickým a fyzickým osobám skutečnou škodu, která vznikne při pandemické pohotovosti v příčinné souvislosti s mimořádnými opatřeními. Poškození budou uplatňovat nárok u ministerstva financí a budou jej muset prokázat.

(jad)