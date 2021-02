Jan Bendig vydal exotický klip a plánuje koncert ve Foru Karlín

V polovině února oslavil Jan Bendig své dvacáté sedmé narozeniny. Pro svoje fanoušky při té příležitosti naplánoval vydání videoklipu S tebou. Ten zavádí posluchače do prosluněného Tuniska.

»Klip je mým velkým dárkem pro všechny mé fanoušky. Jsem rád, že mě i v těchto těžkých dobách podporují a drží mi palce,« děkuje zpěvák. V klipu, který je sestřihem vzpomínek z dovolené na tuniském ostrově Djerba, vystupuje také finalistka loňské SuperStar Lucie Bikárová. S tou loni společně vydali úspěšný duet Dokola.

O režii videoklipu se postaral Lukáš Rejmon, o kameru Jan Strach a Nikita Rublev. Song složil Jan Bendig, na hudbě se dále podílel Jiří Vidasov, na textu pak rapper Refew s Barborou Bagárovou.

S narozeninami začíná Honza Bendig zároveň rekapitulovat. »Ne všechny dny jsou v poslední době růžové. Chybí mi koncerty a kontakt s lidmi. Světlo na konci tunelu je v nedohlednu,« přiznal tak trochu smutně, ale vzápětí smířlivě naznačil, že se nevzdává optimismu, a dodal: »I přes to všechno jsem rád, že žiju život, jaký žiju.«

Hudba i seriály

Pro příští narozeninovou oslavu si dává za cíl vyprodaný koncert v pražské hale Forum Karlín. »Udělám maximum pro to, aby to byla nezapomenutelná show, a pevně věřím, že za rok budeme opět žít v bezpečném světě,« plánuje nadšeně Honza.

Kromě hudby se věnuje intenzivně také natáčení internetových seriálů. Po romské telenovele Roma Place se pustil do dalších dílů ulítlého sitcomu Ďábelské cikánky, který můžete od listopadu vídat na televizních obrazovkách ve vysílání TV Barrandov.

Jan Bendig se narodil 14. února 1994 v Hradci Králové, má čtyři sourozence. V dětství navštěvoval chlapecký pěvecký sbor Boni pueri. V letech 2006 až 2009 žil s rodinou v Liverpoolu ve Velké Británii, kde vystupoval jako zpěvák s hudební skupinou svého otce Gypsy Brothers. V roce 2008 se zde zúčastnil pěvecké soutěže mladých talentů Academy Idol, kterou také vyhrál. V roce 2009 se pak přihlásil do pěvecké soutěže Česko Slovenská SuperStar televizí Nova a Markíza, kde zaujal nejen svým talentem, ale i přirozeným a bezprostředním projevem. Nakonec postoupil až do sedmého finálového kola a umístil se tak na čtvrtém místě. Po ukončení účasti v soutěži se začal věnovat své sólové hudební kariéře.

(mac)

FOTO – Championship Music