Blouznění kardinála pana Duky

Tak jsme se od kardinála pana Duky dozvěděli, že nejhorší je čínský virus, únik biologické zbraně. »Teď, v této situaci, je nejhorší čínský virus, únik biologické zbraně. O tom jsou přesvědčeni všichni vojenští specialisté po celém světě, kteří se to buď bojí říci, nebo to nesmějí říci. Pro křesťany je to ale stejná situace jako předtím. Musíme překročit hranici smrti. Stejně jako po narození, kdy jsme skončili v náruči matky, tak skončíme v náruči Boží,« řekl v projevu Duka, viz Parlamentní listy 16. 2. 2021 a další internetová média.

Nevím, s kterými vojenskými specialisty kardinál Duka mluvil. Určitě zdaleka ne se všemi, jak tvrdí. Vojenští specialisté obvykle buď mlčí, nebo říkají to, co si vrchnost přeje slyšet.

Biologické zbraně hromadného ničení se sice příležitostně používaly i v daleké minulosti, kdy doprava zemřelého na mor za hradby janovské pevnosti a města Feodosie před polovinou 14. století vyvolala ve městě mor, paniku a útěk, takže Tataři dobyli Krym. Prchající Janovští navíc přivezli mor do Janova a založili zřejmě nejhorší morovou pandemii v Evropě. Ale historie zná jen jedno masové použití biologických zbraní – v Korejské válce. Biologické zbraně použily v letech 1952-53 USA proti Severní Koreji v rozporu s mandátem OSN a s velmi rozporuplnými výsledky. Základním problémem biologických zbraní je, že se snadno obrátí i proti tomu, kdo je použil. Proto s nimi mají generálové, hodní této funkce, zásadní problém.

Podivné americké pokusy

Pokud by chtěl, v rozporu s mezinárodním právem, někdo použít biologické zbraně, musel by je nejen v utajení vyvinout, vyrobit a proti nepříteli použít, ale také v utajení a v předstihu vyrobit účinné léky nebo očkování proti zhoubné nemoci, kterou by chtěl u nepřítele rozšířit. Ať už je původ nového druhu koronaviru SARS-Cov-2 jakýkoliv, jisté je, že lidstvo zaskočil naprosto nepřipravené a že žádný stát neměl účinný lék ani očkování proti němu.

Protože nový typ koronaviru má velmi netypickou strukturu, vznikly brzy četné konspirační teorie. Jejich hlavní proud spojuje vznik tohoto nového druhu s americkým doktorem Anthonym Faucim, který léta prováděl podivné pokusy s viry. Analytik a novinář Štěpán Kotrba již 23. dubna 2020 publikoval, že američtí a čínští virologové pod vedením Fauciho prováděli v USA velmi riskantní pokusy s viry netopýrů. Doložil to množstvím citací. Administrativa Baracka Obamy je coby nebezpečné zakázala. Poté se přesunuli do čínské biologické laboratoře na okraji Wu-chanu. Když v lednu 2017 v USA nastoupila administrativa prezidenta Donalda Trumpa, Fauci vrátil své pokusy zpět do USA, do vojenské laboratoře USAMRIID ve Fort Detrick v Marylandu.

V červnu 2019 tam inspekce zjistila hrubé porušování bezpečnostních předpisů, mimo jiné je tam od povodně v květnu 2018 vyřazena z provozu parní biologická čistírna odpadních vod. Havárii a následnou 14měsíční nefunkčnost parní čistírny Armáda USA úspěšně tajila. Zda tehdy koronavirus z laboratoře unikl a zahájil svou vražednou cestu po USA a poté po světě, se neví. Kotrba uvádí i další laboratoře, kde se prováděly podivné a často i nezákonné pokusy s viry. Nenacházejí se jen v USA.

Umělý původ koronaviru podpořila i slovní přestřelka o tzv. čínském viru, kterou rozjel prezident Trump. Když v ní opakovaně pokračoval, Číňané vydali prohlášení, že koronavirus pravděpodobně unikl při tajných pokusech ve výše jmenované laboratoři USA a že ho do Číny se vší patrností na svých tělech nevědomky přinesli američtí vojáci – sportovci na Světové vojenské olympiádě, konané v provincii Chu-pei s metropolí Wu-chan za účasti sportovců US Army ve dnech 18. až 27. 10. 2019. Žádali zpřístupnění všech pokusů, které doktor Fauci v USA bez účasti čínských expertů prováděl. Nepřekvapivě marně. Jisté je jen, že se pravdu o původu koronaviru jen tak nedozvíme. Možná je to i lepší. Totiž, doktor Fauci byl jedním ze čtyř hlavních epidemiologických poradců prezidenta Trumpa (jejich rozporná doporučení brzdila boj s koronavirem v USA na centrální úrovni) a po 20. lednu 2021 se stal hlavním epidemiologickým poradcem prezidenta Joe Bidena.

První (zpětně prokázaná) linie koronaviru A se šířila od září do půlky prosince 2019 v USA a v Austrálii. Tento typ je z 96,2 procenta shodný s virem z netopýrů. Odtud legenda o konzumaci tepelně nedostatečně upraveného netopýra v Číně, koupeného na tržnici ve Wu-chanu, jako okamžiku přenosu koronaviru na člověka a začátku pandemie. Tuto domněnku zpochybňuje mimo jiné to, že v Číně od počátku řádil koronavirus linie B, na kterou mutoval koronavirus linie A.

Koronavirus linie B zmutoval na koronavirus linie C, který se ze severní Itálie šířil po Evropě a později po světě. Podle některých italských zdravotníků koronavirus linie C nejpozději v půlce září 2019 zanesli do severní Itálie američtí vojenští piloti. Základem pandemie v USA se stala zejména linie C (základním ohniskem New York), v menším linie B (základním ohniskem stát Washington na severozápadě USA). Překotný útěk části obyvatel z těchto regionů šíření koronaviru v USA urychlil. Vedl také ke zkřížení linií C a B. Podobně působil překotný útěk francouzské smetánky z Paříže před vyhlášenou karanténou či vyhlášení karantény v jižní Anglii po mutaci koronaviru na infekčnější formu v prosinci 2020.

Mám za to, že pokud je koronavirus SARC-Cov-2 opravdu umělý, měl by pan kardinál Duka hledat jinde. V první řadě v neodpovědných pokusech některých ješitných výzkumníků.

Jan ZEMAN