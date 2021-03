Nad seriálem »Božena«

Před několika týdny jsme se mohli dodívat na několikadílný seriál Božena, jenž nám divákům měl podle České televize přiblížit život Boženy Němcové. Řekl bych ovšem nejen přiblížit, ale i »správně pochopit«, protože to, co jsme o naší největší spisovatelce dosud věděli, byla zcela jistě »komunistická nepravda«. Pochopitelně bylo nutné příběh pro mladší generace prošpikovat scénami, které jsou plné sexu a svévole, a tím udělat životopis paní Boženy »přitažlivější«.

Tak alespoň vyzněla následná beseda dvou hlavních tvůrkyň v pořadu Sama doma, autorek pyšných na své dílo a vůbec si nepřipouštějících, že společně s režisérkou vytvořily paskvil dokonce mnohem horší než úlet o hercích a Barrandově za protektorátu, který se před časem stal propadákem na našich obrazovkách. Možná však, že se mýlím a že koncepce nevznikla v hlavách autorek Martiny Komárkové, Hany Wlodarczykové a režisérky Lenky Wimmerové, ale v hlavách jiných, kteří začali uskutečňovat svůj omylem prozrazený záměr převyprávět naše dějiny od obrozenectví do vzniku republiky podle »pravdivé skutečnosti«. A začali právě Němcovou, která se nejen dokázala postavit obrazně řečeno světu, ale nastavovat mu zrcadlo a nebojácně se pokusit vybojovat svůj ženský a všelidský sen.

Její dávná životopiskyně Eva Medková životní pouť paní Boženy vystihla v několika větách, větách plných obdivu, ne pokoření, bez – nemohu jinak – skrytého pohrdání autorek čtyřdílného seriálu naší českou spisovatelkou: »Život se přes ní valil s neobyčejnou krutostí, stíhala ji rána za ranou. Šla do světa sličná a mladá, s duší otevřenou pro všechno krásné, veliké a vznešené – a šla zatím na Kalvárii. Kolik bylo lidí, kteří ji správně viděli, kteří se nelekali tohoto ducha, vyvýšeného nad jejich malý obzor? Šla životem sama. Milovala krásu a umřela pro ni. Zanechala nám nesmírné bohatství a umřela hladem…« Ona, která sepsala několik desítek nádherných českých pohádek, veršů a črt, Pana učitele, V zámku a v podzámčí a nedostižitelnou knížku, ten »hlas věčnosti, jejž slyšíme, když dočteme Babičku« (Zdeněk Nejedlý), kterou nám naštěstí Česká televize nedokázala zatím převyprávět po svém, a proto v nás zůstává čistý obraz »šťastné to ženy«, ženy, kterou nám v hlavních rolích představily národní umělkyně Terezie Brzková a poté Jarmila Kurandová.

Měla odvahu položit trnový věnec

Nechci převyprávět její životopis a přivést ho na »správnou míru«. Lze si ho přečíst v mnoha publikacích. Přece jen však připomeňme ještě slova Evy Medkové, která nás uvádějí do problému: »Provdává se ještě mladá. Stává se kořistí muže, jenž nedovede nikdy ocenit její naprostou krásu, natož aby rozpoznal hluboké kouzlo této nehynoucí, podmaňující bytosti…« Ani Eva Medková se nevyhýbá ošemetnému tématu: »Stává se v jeho náručí ženou, aby pak s hrůzou v jiné náruči poznala, co je to státi se milenkou a nikdy nesměti zůstat věrná vášnivé něze svého srdce.« Ani to nebylo našim předkům po její smrti skryto, ale chápali ji. Stejně jako její zoufalství, když neměla dát co do úst nejen sobě, ale především svým dětem.

Násilnický, hrubý Josef Němec neuměl zajistit rodinu. Nepopírám ovšem jeho vliv na její češství, ale ten počáteční byl utlumen jeho svérázností a nesnášenlivostí. Své češství získávala proto mezi lidmi, na Domažlicku, v Litomyšli, v Praze, u české společnosti, u českých přátel a, chcete-li, i milenců.

Připomeňme, že ona jediná měla odvahu na rakev Karla Havlíčka položit věnec s trnovou korunou, že musela se ponížit a prosit přítelkyně o nějaký ten peníz, protože muž se jí nechal i živit, že… ale připomeňme si jednu vzpomínku Jana Nerudy, když s Vítězslavem Hálkem přišli ji prosit o příspěvek pro almanach Máj: »Byli jsme uvedeni do pokoje, abychom sečkali, až Němcová v kuchyni si upraví trochu toaletu svoji… Zraky naše bloudily po chudičkém, oloupaném nářadí a stále se vracely na vybledlý oloupaný ubrus před námi rozestřený – podnes vidím v něm ty propálené či prodřené otvory, zacelené bílými stehy. Ne, že bychom snad neviděli, sami třeba i sobě nepoznali chudoby ještě větší, ale že jsme ji spatřovali zde, u osobnosti proslulé, jaksi co výsledek života plného práce – to dojímalo mladou duši! Němcová přišla v kartounové suknici… usedla na pohovku, rozumí se, že rovněž sešlou a hrbolatou, a s přívětivým úsměvem počala s námi hovor. Byla tak suchá, a hluboké její oko plálo tak zimničně! My vyhrkli jsme se žádostí svojí a dosti neobratně pronesli jsme slovo honorář. ‚Bohužel, že bych bez honoráře nemohla ani psát – potřebuji všeho času na ruční práce‘, podotkla smutně, ale klidně. Byli jsme rádi, když jsme byli zase přede dveřmi. Šli jsme po schodech mlčky…« A oba literáti v té chvíli pochopili, že ony »ruční práce« udržují rodinu při životě.

Jednosměrná pára zpod pokličky

Vylíčit »skutečný příběh« Boženy Němcové, tak alespoň svou práci nám tým autorů už svým názvem vsugerovává, nebylo v jejich schopnostech a ani zřejmě jejich záměrem. Sexistický a naturalistický seriál údajně opřený o dopisy spisovatelky a další »dokumenty«, které prý dosvědčují, že to tak skutečně bylo, je snaha se vyvinit z neúspěchu a podvodného zaměření, z toho, že nic nám přece kvůli »pravdě«(?) nesmí být skryto. Jenže jaké »pravdě«? »Pravdě« vytržených souvislostí a podbízející se senzačnosti? Bez toho, co skutečně je a bylo »pod pokličkou«?

Jenže pokud jsem to pochopil správně, zpod oné »pokličky« unikala jen jednosměrná pára. Anebo spíše skutečně šlo o zadání, které mělo nás Čechy vyzkoušet, co ještě sneseme?

Názor Táborských vlastenců

Nechci se zabývat historickými nesmysly seriálu nebo zlovůlí autorského kolektivu. Udělal to za mne Mgr. Marek Adam ze společnosti Táborští vlastenci, jehož názor si lze přečíst na internetu. Pro ty, kteří si text ještě přečíst nestihli, přebírám jeho část, jež si všímá »několika tendencí, jimiž je výsledná podoba série motivována«:

1. Vylíčit hrdinku vlasteneckých kruhů jako promiskuitní »děvku«, které jde jen o živočišný sex, nikoli o citové strádání a hledání duchovního porozumění. (Přeneseně: vlastenecké Češky jsou děvky.)

2. Vylíčit národní spisovatelku jako »vlastně Němku – Betty«, jejíž pravou, skutečnou a první »vlastí« není česká země, nýbrž nadnárodní konglomerát rakouský či pangermánský.

3. Zasadit obrozence do kontextu »jediné kvalitní německé literatury«. Dehonestovat osobu a »prosovětské postoje« (tento termín se objevuje ve zprávě BIS) obrozence Františka Ladislava Čelakovského (nemohou mu odpustit jeho Ohlas písní ruských). Epigon Karel Hynek Mácha je v sérii »ovlivněn« hlavně německým básníkem a spisovatelem Heinem. Kde zůstal Angličan Byron?

4. Vylíčit kritika starého mocnářství a všelijakých »Švarcenberků«, Karla Havlíčka Borovského, jako burana a šovinistu.

5. Postupovat přesně v intencích »čučkařů«, ve snaze překreslit dobu národního obrození a pokřivit obraz vlastenců, včetně osoby Josefa Němce, a to podle »dějepisně korektních« befelů z Bruselu.

6. Podat velmi nelichotivý a »výchovně nepříkladný« obraz české vlastenecké rodiny.

7. Vytvořit iluzi zdání, že město Mnichov a vše »s ním spjaté« nám dává naději na lepší život a přináší jakýsi »evropanský nadhled«.

8. V souvislosti s tímto městem vzbudit zdání, že Češi jsou Němcům cosi dlužni.

9. Implikovat v divákovi podprahové vnímání závěru života autorky v tom smyslu, že největší osudovou chybou Boženy Němcové bylo opuštění její »původní německé vlasti«.

Jaroslav KOJZAR