Plynovod Nord Stream 2 má být hotov v květnu

Plynovod Nord Stream se dostavuje, zbývá položit asi 9O kilometrů trub v moři v ekonomické zóně Dánska. Podle oficiálního prohlášení budou práce dokončeny do května. Trouby se pokládají dvě vedle sebe, vzdálenost k pobřeží tedy činí asi 45 kilometrů.

Staví se nehledě na další sankce, které přijala nová americká administrativa. Sankce se týkají majitelů lodi Fortuna, která ukládá trouby na mořském dně, ale v podstatě nikoho jiného. Sankce majitelům neublíží, jejich ruská společnosti KVT-Rus nemá v USA žádná aktiva ani žádné účty. A přitom právě proti neexistujícím účtům jsou sankce namířeny. Pozornost však vyvolalo něco jiného, sankce sice okrajově zmiňují několik evropských firem, ale ani jednu německou. Přitom Němci se projektu Nord Stream účastní od samého počátku a jsou v něm aktivní i teď. Jinak nemohou, trouby ústí v Německu. Agentura Bloomberg v této souvislosti uvedla, že Washington se zjevně bojí promarnit politický kapitál, který získal už jen tím, že odhodil balast politiky bývalého prezidenta. Podle agentury by trvání na ostrých a v podstatě k nezdaru odsouzených sankcích přineslo jen nové jizvy ve vztazích, které se teprve začínají napravovat. Americká administrativa očividně nehodlá vstoupit do přímé konfrontace s německými zájmy, jakkoli vydala prohlášení, že nový plynovod »podrývá transatlantickou bezpečnost a posiluje vliv Ruska na Evropu«.

Poznámka na okraj

Pokud jde o bezpečnost, zmínil se o ní i mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov, když na okraj běžné tiskové konference řekl, že USA by se měly v prvé řadě postarat o energetickou bezpečnost Texasu, která se ocitla v troskách po týdenních mrazech. Zmínka krátká, ale v Německu citovaná. Potíže Texasu si někteří komentátoři německých médií dost »užívají«, upozorňují na dlouho trvající rozepře mezi republikány a demokraty ohledně energetické politiky. Texasští republikáni sázejí na soběstačnost ve výrobě a spotřebě energií, například stát není spojen se zbytkem USA elektrickým vedením, což ale výrazně prohloubilo nedávné potíže.

Bloomberg si všímá, že právě energetická bezpečnost je teď v německých médiích silněji propírána. Konstatuje se, že země s malými zásobami energetických surovin nemůže zjistit svou bezpečnost, tedy dostupnost energie v jakýchkoli přírodních podmínkách, jinak než dovozem. A nemůže bez importu ani plnit své záměry boje proti klimatickým změnám, což je další z argumentů, které zajímají německý průmysl.

Rovnocenné partnerství

I za Donalda Trumpa bylo jasné, že se Berlín plynovodu nevzdá, napsal web, protože by německá vláda ztratila důvěru svých podnikatelských špiček, onen pocit suverenity, který si Německo vůči USA hlídá. Nejen v Berlíně, ale ještě silněji v Paříži sílí pocit, že Evropská unie by měla vůči Washingtonu vystupovat jako spojenec, ale současně jako rovnocenný partner. V EU probíhá boj dvou skupin, pravice, která prosazuje podřízenost vůči USA a vedoucí roli Washingtonu v transatlantickém partnerství a liberálů, kteří prosazují evropskou samostatnost při respektování americké vojenské role. Ovšem i to hodlá Berlín změnit, jeho plány na modernizaci armády a posílení jejího vlivu v Evropě a ve světě, třeba v růstu počtů zahraničních misí s účastí německých jednotek, se pokouší uvést do života už druhá ministryně obrany země.

Takže volba mezi drahým zemním plynem, který nabízel Trump, a levnější ruskou variantou nespočívá jen v účetnictví, ale především v tom, že kdyby se Německo vzdalo plynovodu, odhalilo by to jeho slabost a podřízenost. Nehledě na ekonomické škody, Timm Keller, šéf lobbystické skupiny Zukunft Gas, je pro agenturu odhadl na miliardy eur. Krom toho upozornil, že USA bývají náladovým dodavatelem, když potřebují, mění vývozní plány třeba i ze dne na den. Keller to řekl dřív, než učinil svou poznámku na tiskové konferenci Peskov, ale vycházeli asi z podobné úvahy. Američtí demokraté teď posílí svou pozornost k problému Texasu, jde pro ně o prvořadou otázku vnitropolitického boje, který se stále přiostřuje, uveda agentural Bloomberg.

