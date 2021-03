Rozhovor Haló novin s Táňou Beaoui Bednářovou z organizace Svět bez válek a násilí

Bezpečnosti bude dosaženo pouze odzbrojením

Dne 22. ledna vstoupila v platnost smlouva o zákazu jaderných zbraní, a vaše organizace na to patřičně upozornila. O jakou smlouvu jde a kdo a kde ji podepsal?

Smlouva o zákazu jaderných zbraní (TPNW – Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) zakáže smluvním státům vyvíjet, testovat, vyrábět, vlastnit, rozmísťovat, používat nebo hrozit použitím jaderných zbraní a napomáhat nebo podporovat takové činy. Dále posílí stávající mezinárodní právo ukládající všem státům, že nesmějí testovat, používat nebo hrozit použitím jaderných zbraní. K dnešku ji ratifikovalo 52 států, mimo jiných Rakousko, Nový Zéland, Irsko, Lichtenštejnsko, Brazílie, Kuba, Kazachstán, Venezuela, Vietnam aj. (Aktuální seznam lze najít na webové stránce: https://www.icanw.org/signature_and_ratification_status.)

Jenže mezi signatáři není ani jedna jaderná velmoc a také se nepřipojila Česká republika. Jak vnímáte skutečnost, že ty podstatné, tedy jaderné země se nezapojily? Jim není možné se dostat na kobylku?

Jaderné zbraně jsou nástrojem kontroly a moci velkých mocností. Z tohoto důvodu se ještě k TPNW nepřipojily. Pro ně by to znamenalo ztrátu role moci, kterou měly na planetě po celá desetiletí. Ostatní státy, například ČR, se nepřipojily, protože o to byly požádány svými spojenci. Aby se tyto státy vyzbrojené jadernými zbraněmi mohly ke smlouvě připojit, je nutný tlak občanské společnosti. V Evropě byly provedeny průzkumy veřejného mínění a více než 80 procent obyvatel se smlouvou souhlasí, protože považují jaderné zbraně za nebezpečné, nemorální zbraně hromadného ničení.

Ptali jste se české politické reprezentace, proč se Česká republika nezapojila podpisem? Znáte odmítavé argumenty vlády?

Ano, doposud naši zástupci v OSN hlasování bojkotovali nebo hlasovali proti. A tak Česká republika není mezi 122 vládami, které dne 7. července 2017 hlasovaly pro přijetí smlouvy o zákazu jaderných zbraní. Ani mezi pěti desítkami států, které k 23. říjnu 2020 smlouvu ratifikovaly.

Opakovaně jsme žádali vládu ČR, aby vysvětlila důvody, proč tuto smlouvu, resp. její vznik, nepodpořila. Také jsme její zástupce zvali k setkáním k tomuto tématu. Nikdy jsme nedostali odpověď. Pozorujeme, že naše vláda nemá v této otázce vlastní stanovisko. Jednoduše udělala to, co od ní požadovala vláda USA.

Ve Španělsku bylo provedeno několik právních studií, které ukazují, že členství v NATO není v rozporu s podepsáním této smlouvy.

Naše výzva byla současně poslána všem poslancům, senátorům a vládě ČR, apelujeme v ní, aby zvolení zástupci podpořili smlouvu o zákazu jaderných zbraní a aby se Česká republika vyslovila k podpoře celosvětové bezpečnosti a prosperity všech národů i jejích obyvatel.

Symbol origami jeřába (v pravé ruce Táni Bednářové) je spojen s příběhem dívky Sadako, která přežila výbuch jaderné bomby svržené na Hirošimu.

V tiskové zprávě vaší organizace Svět bez válek a násilí jste uvedli, že ode dne 22. ledna 2021 je vlastnictví jaderných zbraní nelegální. Ovšem i Evropa je plná jaderných zbraní, jadernými zeměmi jsou třeba Velká Británie, Rusko, a Američané je mají rozmístěné mimo své území na svých vojenských základnách po západní Evropě. Jak vám vadí tento fakt? Co děláte pro to, aby tomu tak nebylo?

V roce 1970 byla uzavřena smlouva o nešíření jaderných zbraní. Jaderné velmoci se zavázaly dále nerozšiřovat své arzenály a postupně je rušit. NATO se pohybuje mimo tuto dohodu a otevřeně ji porušuje. Máte pravdu, Spojené státy rozmístily jaderné hlavice na různých amerických základnách v Evropě: v Německu, Belgii, Holandsku, ve Velké Británii, v Itálii a v Turecku. Smlouva o nešíření jaderných zbraní úplně selhala, protože státy, které ji podepsaly, ji nikdy nerespektovaly. Proto jediným řešením je TPNW, tlak »zdola« ze strany států, které jaderné zbraně nevlastní.

Právě 22. ledna jste předali symbolického jeřába v podobě origami poslankyni Aleně Gajdůškové. Co tento symbol značí a proč právě jí?

Symbol origami jeřába je spojen s příběhem dívky Sadako, která přežila výbuch jaderné bomby svržené na Hirošimu a následně onemocněla leukémií. Dozvěděla se o staré japonské legendě, podle které se splní jedno přání tomu, kdo složí tisíc origami jeřábů. Sadako se chtěla uzdravit a pustila se do skládání. Za dva měsíce zemřela. Její příběh inspiroval mírové hnutí a origami ve tvaru jeřába se stalo symbolem touhy po odstranění jaderných zbraní.

Symbolického jeřába nesoucího názvy všech států, které TPNW ratifikovaly, jsme předali paní poslankyni Gajdůškové, protože již mnoho let vytrvale a aktivně podporuje myšlenku jaderného odzbrojení.

Svět i Evropa jsou plné zbraní a míra militarizace v posledních letech opět roste. Co proti tomu vaše organizace činí?

V posledních letech skutečně vidíme nebezpečný trend k militarizaci. I dnes, navzdory pandemii a vážné ekonomické krizi, se vláda ČR rozhodla vydat na zbraně více než 70 miliard korun. Je to skandální věc, která upřednostňuje zbrojní průmysl, a ne lidi. Naše organizace Svět bez válek a násilí se snaží po celém světě zvyšovat povědomí o tématech míru a nenásilí.

Co říkáte členství ČR v NATO a požadavku dvouprocentních výdajů (z HDP) na zbrojení, když právě na územích členů NATO jsou rozmístěny jadené zbraně?

Považujeme to za absurdní. Jsou přece potřeba nemocnice, lékaři, zdravotní sestry, vědecký výzkum, a ne zbraně! Požadavek na dvě procenta z HDP vyžadují USA a vojenský průmysl. Jde jen o obchod ospravedlněný ideologií potřeby bezpečnosti. Ale je to přesně naopak: bezpečnosti bude dosaženo pouze odzbrojením!

Jak hodnodíte prodloužení rusko-americké smlouvy Nový START o pět let, k němuž nyní došlo? Je to asi jedna z mála radostnějších zpráv z oblasti zbrojení.

Je velmi pozitivní, že USA přezkoumaly rozhodnutí Donalda Trumpa a obnovily dialog o této otázce s Ruskem. Je to malé pozitivní znamení.

Čím se vaše organizace vlastně zabývá, s kým spolupracuje?

Svět bez válek a násilí je mezinárodní humanistická organizace, která vznikla v roce 1995 a od té doby se rozšířila do více než 30 zemí po celém světě. Je jednou z pěti organizací, které vzešly z Humanistického hnutí. V roce 2009 vešla v povědomí tím, že iniciovala Světový pochod za mír a nenásilí – mezinárodní projekt, k němuž se připojily tisíce organizací, institucí, osobností a politiků z téměř stovky zemí.

Mezi hlavní cíle organizace patří: globální jaderné odzbrojení, stažení vojsk z okupovaných území, snižování výdajů na zbrojení, uzavření mezinárodních smluv o neútočení a to, aby se státy zřekly války jako způsobu řešení konfliktů.

Slyšela jsem v diskusích letošního Světového sociálního fóra, které probíhalo on-line, že by měla být uzavřena mezinárodní smlouva o zákazu bojových dronů, protože zabíjejí lidi. Jaký je váš názor?

Jedná se o velmi důležitou iniciativu, protože bojové drony jsou velmi nebezpečné a devastující zbraně.

Monika HOŘENÍ

FOTO - Gerardo FEMINA