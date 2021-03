Joe Biden. FOTO - Wikimedia commons

Američané končí se Saúdskou Arábií

Americký prezident Joe Biden řekl saúdskoarabskému králi Salmánovi, že Saúdskou Arábii bude považovat za zodpovědnou za porušování lidských práv a Spojené státy oznámí výrazné změny ve vzájemných vztazích.

Biden to v sobotu uvedl v rozhovoru s televizní stanicí Univision po odtajnění zprávy amerických tajných služeb k vraždě novináře a kritika Rijádu Džamála Chášukdžího. Z té vyplývá, že vraždu schválil přímo saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán.

Biden v rozhovoru podle agentury Reuters řekl, že králi Salmánovi sdělil, že Saúdská Arábie se musí vypořádat s porušováním lidských práv. »Mluvil jsme s králem. Dal jsem mu jasně najevo, že pravidla se mění a chystáme se oznámit významné změny. Budeme je považovat za zodpovědného za porušování lidských práv,« řekl Biden v pátečním rozhovoru.

Chášukdží byl v roce 2018 brutálně zavražděn na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu. Psal totiž názorové sloupky kritické vůči svému korunnímu princi pro americký deník The Washington Post.

Zpravodajské služby vycházely ze svého hodnocení kontroly způsobu rozhodování ze strany korunního prince, přímého zapletení jednoho z jeho klíčových poradců i z jeho »podpory používání násilných kroků k umlčení disidentů v zahraničí… Od roku 2017 má korunní princ absolutní kontrolu nad bezpečnostními a zpravodajskými organizacemi království, takže je vysoce nepravděpodobné, že by saúdskoarabští představitelé provedli operaci této povahy bez (jeho) schválení,« stojí ve zprávě.

Opatrné sankce

Americká vláda po zveřejnění odtajněného dokumentu ohlásila cestovní i ekonomické sankce proti zainteresovaným osobám, ale samotného prince sankcí ušetřila v zájmu zachování vztahů s arabským královstvím…

Spojené státy v pátek mj. zakázaly vstup do USA 76 osobám včetně těch, které se podílely na vraždě Chášukdžího, a uvalily další sankce včetně zmrazení majetku v USA. Například americké ministerstvo financí uvalilo sankce na někdejšího druhého muže saúdskoarabské rozvědky Ahmada Hasana Muhammada Asírího, údajného vůdce operace, a na saúdskoarabské Síly rychlého zásahu bezpečnosti (RIF), které patří pod královskou gardu odpovědnou korunnímu princi.

Američtí představitelé podle Reuters rovněž zvažují zrušení dodávek zbraní Saúdské Arábii a omezení budoucích dodávek tzv. obranných zbraní. Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že nebude tolerovat ty, kteří vyhrožují nebo útočí na civilisty, disidenty a novináře.

Komando spojované s korunním princem bin Salmánem novináře zabilo 2. října 2018, jeho tělo podle tureckých vyšetřovatelů rozřezalo na kusy. V souvislosti s vraždou bylo obžalováno přes 20 lidí včetně známých spolupracovníků bin Salmána, ten jakékoli spojování s brutálním činem odmítá. Rijád pak závěry amerického vyšetřování označil za neopodstatněné a nepřesné. Saúdská Arábie nově zveřejněné hodnocení naprosto odmítá a zopakovala své předchozí stanovisko, že vražda Chášukdžího byl ohavný zločin provedený skupinou kriminálníků.



Odmítavý postoj Saúdské Arábie vůči zprávě zpravodajských služeb podporují i sousední Spojené arabské emiráty, informovala v sobotu agentura WAM.

Ututlaná zpráva

Zpráva tajných služeb podle webu Axios vznikla už před více než rokem, administrativa exprezidenta Trumpa, který byl velkým spojencem Rijádu, ale její odtajnění navzdory zákonu z roku 2019 blokovala. »Tato zpráva tam ležela, minulá administrativa by ji ani nezveřejnila. My jsme ji, jakmile jsem nastoupil, zařadili, přečetli, získali a zveřejnili. A je strašné, co se stalo,« řekl Biden v rozhovoru s Univision.

Někteří demokraté, včetně šéfa výboru pro tajné služby Sněmovny reprezentantů Adama Schiffa, ovšem podle Reuters požadují, aby Bidenova administrativa více tlačila k odpovědnosti samotného Muhammada bin Salmána. »Má krev na rukou a ta krev patřila americkému rezidentovi a novináři,« zdůraznil podle ČTK Schiff.

