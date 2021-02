Ilustrační FOTO - Pixabay

Naděje jménem Sputnik na cestě

Ruská vakcína Sputnik V, o niž český prezident Miloš Zeman požádal ruského prezidenta Vladimira Putina, by mohla do České republiky dorazit v nejbližší době.

Zeman to s odvoláním na informace z ruského velvyslanectví řekl televizi CNN Prima News. Televize již v sobotu informovala, že Zeman o vakcínu požádal ruskou stranu po dohodě s premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Zeman připustil, že neví, kolik dávek vakcíny by mělo dorazit. »Ale vzhledem k ruským rozměrům to bude asi poněkud více, než třeba nám dodal Izrael, kde jsem rovněž žádal prezidenta (Reuvena) Rivlina, aby nám pomohl s vakcinací české populace,« řekl Zeman. V případě vakcíny Sputnik by mu pro její používání stačila certifikace tuzemského Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Ústav by podle jeho slov neměl být líný a certifikaci provést.

Premiér Babiš sdělil serveru iDNES.cz, že se Česká republika pokusí získat pro české občany ruskou vakcínu Sputnik V, pokud se ukáže, že vakcína je účinná a bezpečná. »Pokud se ukáže, že je tato vakcína účinná a bezpečná pro naše občany, tak samozřejmě, že se ji pokusíme získat a nabídnout lidem, aby se s ní mohli dobrovolně očkovat,« cituje server premiéra Babiše.

Babišovi by nyní prý také stejně jako Zemanovi stačila v případě ruské vakcíny Sputnik V certifikace SÚKL. Podle premiéra není nutné čekat na doporučení Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). »SÚKL musí posoudit dokumentaci. Když SÚKL dá na to razítko, ministerstvo zdravotnictví musí dát výjimku. Potom se zeptáme, kolik toho bude. Asi moc ne, protože vakcíny je málo,« řekl Babiš k ruské vakcíně. Podle premiéra má o Sputnik V zájem 65 světových zemí včetně šesti členských států Evropské unie. »Pokud bude bezpečná, proč bychom nemohli lidem nabídnout Sputnik,« řekl s tím, že by očkování preparátem mělo být dobrovolné.

Babiš otočil o 180 stupňů

Zhruba před třemi týdny přitom Babiš řekl, že Česká republika neuvažuje o užívání ruského preparátu dříve, než jej evropské orgány schválí. »Řekl snad premiér jedním dechem i to, že Česká republika není k tomuto úkonu svéprávná, že SÚKL není autorita a že český personál není dostatečně odborně vzdělán, tudíž že není kompetentní k této schvalovací proceduře? Tak to totiž musíme brát. Pak nezbývá, než otázka – proč SÚKL nezrušíme?,« uvedl tehdy na jeho adresu předseda ÚV KSČM a první místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip, který dlouhodobě upozorňuje na možnost použití dalších vakcín.

Vojtěch Filip, první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM.

Komu slouží SÚKL?

SÚKL ale na Twitteru uvedl, že sám vakcíny proti COVID-19 registrovat nemůže, lze to jen centralizovaně v EU. Možností je podle ústavu výjimka o použití neregistrovaného přípravku. »Vakcíny proti COVID-19 je podle platné legislativy možné registrovat jen centralizovaně v rámci EU. Druhá možnost je výjimka ministerstva zdravotnictví o použití neregistrovaného léčivého přípravku. SÚKL sám tedy vakcíny proti COVID-19 registrovat nemůže,« reagoval SÚKL.

»Nejde mi z principu o Sputnik V, ale o proces. Toto je podle vlády politika suverénního státu? Čekat, až o nás, za nás a bez nás rozhodne Brusel, resp. Amsterodam, kde sídlí EMA? O nás bez nás se už jednou rozhodovalo. V třicátém osmém roce v Mnichově,« připomněl Filip s tím, že tehdy to dopadlo tragicky a nyní o nás bez nás rozhodují v podstatě ty samé státy jako v září 1938.

Zeman uvedl, že by se nechal Sputnikem naočkovat, protože má stejně jako vakcína Pfizer/BioNTech 92procentní účinnost. Zeman se však již naočkovat nechal. Obdržel dvě dávky právě Pfizer/BioNTech. »Budou-li nás různí Koudelkové varovat před ruskou nebo čínskou vakcínou, tak je dobré jim říci, že vakcína nemá žádnou ideologii,« řekl Zeman v narážce na šéfa Bezpečnostní informační služby Michala Koudelku. Zeman práci BIS dlouhodobě kritizuje. Koudelku již několikrát odmítl povýšit na generála, i když mu to vláda navrhovala.

(cik)