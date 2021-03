Janine Wisslerová a Susanne Hennigová-Wellsowová. FOTO - Haló noviny

Die Linke. s dvojicí žen

Německá opoziční autentická levicová strana »Levice.« (Die Linke.) si do čela zvolila dvojici žen. Spolupředsedkyněmi se staly Janine Wisslerová a Susanne Hennigová-Wellsowová, které tak stranu povedou do voleb do Spolkového sněmu, plánovaných na 26. září.

Ženy, kterým je 39 a 43 let, si delegáti strany do svého čela zvolili kvůli koronavirové pandemii na pouze virtuální konferenci. Wisslerová je předsedkyní frakce Levice. v hesenském zemském sněmu a Hennigová-Wellsowá dosud šéfovala regionální organizaci strany v Durynsku, jediné německé spolkové zemi, v níž Levice. vede vládu.

Zvolené spolupředsedkyně v čele Levice. nahradí Katju Kippingovou a Bernda Riexingera, kteří stranu vedli od roku 2012.

Levice., mj. partnerka KSČM v europarlamentní frakci The Left (Levice), v posledních parlamentních volbách v roce 2017 získala 9,2 % hlasů a nyní se její preference podle ČTK pohybují kolem sedmi či osmi procent…

(rj)