Ilustrační FOTO - Pixabay

Prioritou KSČM je zavedení pěti týdnů dovolené

Projednání návrhu KSČM na prodloužení zákonné dovolené na nejméně pět týdnů je hlavní prioritou komunistických poslanců pro březnovou schůzi Poslanecké sněmovny, která začíná dnes odpoledne. Před schválením je i návrh nízkouhlíkového zákona, který se týká výstavby nového bloku JE Dukovany, do finále by mohl dojít také nový stavební zákon.

Návrh programu řádné schůze čítá celkem 484 bodů. Stejně jako při minulých schůzích je jisté, že se poslanci nestihnou vypořádat se všemi.

»Vzhledem k tomu, že se blíží konec volebního období a politické strany se snaží zviditelnit, lze předpokládat, že i tentokrát budou navrhovat mimořádné schůze, projednání všech bodů je tak nereálné,« míní místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar. Na čem ale budou komunisté trvat, je projednání jejich návrhu na prodloužení zákonné dovolené o týden na nejméně pět týdnů. »To je naše priorita,« zdůraznil Luzar. Vzhledem k tomu, že tento návrh je i součástí dohod s hnutím ANO, předpokládá, že jeho poslanci, stejně jako zástupci ČSSD, která o pěti týdnech dovolené také mluví, tuto normu podpoří. »Pokud to někdo blokuje, tak je to hlavně o tom, že v Česku je trend mít levnou pracovní sílu, nenáročnou, která se neozývá, ale já si myslím, že je třeba se začít zajímat také o sociální práva zaměstnanců,« dodal Luzar.

Leo Luzar (KSČM).

Lidé mají pro jadernou energetiku pochopení

Poslanci by mohli pokračovat také ve schvalování takzvaného nízkouhlíkového zákona, který se týká výstavby nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Luzar věří, že tento návrh konečně projde. »Jadernou energetiku potřebujeme, a pokud vláda opravdu myslí vážně dostavbu Dukovan, tak by o vypsání trendu měla rozhodnout ještě v tomto volebním období. Samozřejmě jeho vyhodnocení bude až po volbách, ale tím by se vláda neměla zbavit zodpovědnosti a tendr by měla vypsat,« míní místopředseda klubu. Občané mají podle něj pro jadernou energetiku velké pochopení. »Pokud vláda bude hrát ty hry s opozicí ohledně geopolitické situace a vlivu Ruska, Číny a podobně, tak může velice lehce promarnit přijatelnost jádra u občanů a může tím Českou republiku poznamenat na dlouhé roky,« uvedl Luzar. Navíc se podle něj ukazuje, že evropský trend se začíná odchylovat od nepřátelství vůči jádru, což je vidět například u Švédska. »Je to docela vážný problém, který souvisí s koncepcí energetiky a s energetickou bezpečností ČR. Věřím, že ve Sněmovně se najde dostatek lidí, kteří vnímají tu technickou realitu problému před tou geopolitickou,« dodal.

Oddělit státní správu od samosprávy

Do závěrečného schvalování by měla Sněmovna poslat návrh nového stavebního zákona, jehož cílem je podle vlády zrychlení povolování staveb. Luzar věří, že i tento návrh nakonec poslanci schválí. »Měla by být nalezena shoda u většiny politických stran na komplexním pozměňovacím návrhu, pod kterým jsem také podepsán, a který ve svém základě odděluje státní správu od samosprávy nejenom de iure, ale i de facto,« uvedl. Jde podle něj o to, aby státní správa skutečně vykonávala stavební činnost bez vlivu samosprávy, aby nedocházelo k ovlivňování staveb ať už v zájmu investorů nebo developerů, ale také, aby nebyly stavby blokovány ze strany ekologických iniciativ, které si na tom podle Luzara udělaly mnohdy velice dobrý byznys. O podobě stavebního zákona by v závěru schůze mohli poslanci i rozhodovat. »ČR si nemůže dovolit hazardovat ve výstavbě, všichni vnímáme, jak jsme pozadu s výstavbou dálniční sítě, vysokorychlostních železnic a dalších velkých staveb,« uvedl Luzar.

Sankce za porušení restrikcí

Poslanci budou hlasovat i o rozšíření okruhu postižených lidí s nárokem na některé pomůcky. Lidem s demencí by stát přispíval na invalidní vozík a rodinám lidí s autistickou poruchou bez vážné mentální poruchy na pořízení automobilu. V posledním týdnu schůze by je mohlo čekat i hlasování o podobě změn v exekucích. Ve hře je opět i zavedení krajské příslušnosti exekutorů.

V úvodním kole je například daňová novela, která ruší osvobození malých zásilek ze třetích zemí od daně z přidané hodnoty či návrh zákona o občanských průkazech, podle kterého se začnou vydávat doklady s biometrickými údaji.

V návrhu programu schůze je také předloha o zavedení až třímilionové sankce pro podnikatele a firmy za porušování protikoronavirových restrikcí vydaných podle krizového zákona. Novelu zamítl Senát.

Schůze je plánovaná na tři týdny. S týdenní přestávkou určenou na jednání výborů by měla skončit v pátek 26. března.

(jad)