Ilustrační FOTO - Pixabay

Drtivá většina praktiků očkovat chce

Do registračního systému pro očkování proti COVID-19 se připojilo 4000 ordinací praktických lékařů z celkových asi 5500.

Některé ordinace už dostaly od krajů také vakcíny, aby mohly začít své pacienty očkovat, řekl Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů. Pokud se lidé chtějí nechat očkovat u svého lékaře, musí kontaktovat přímo jeho. Lékař je do systému zapíše.

Sdružení praktických lékařů podle Šonky předalo na konci minulého týdne Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) seznam 4000 ordinací, které se chtějí do očkování zapojit. Do systému jsou už připojeny a mohou do něj zapisovat své pacienty. Další lékaři se podle Šonky hlásí. »Během týdnů nebo měsíců se dostaneme do stavu, že budou očkovat prakticky všichni praktici,« řekl Šonka. Některé nově zapojené ordinace, zejména v Moravskoslezském kraji, podle Šonky už dostaly od kraje vakcíny.

Centrální registrační systém ale nefunguje tak, že by si zájemci o očkování u praktických lékařů mohli v systému vybrat termín přímo u svého lékaře. Pokud se lidé do systému zaregistrují, budou naočkováni v očkovacím centru. »Bohužel systém nahrává očkovacím centrům a lidem to nikdo férově neřekl,« poznamenal Šonka.

Pokud chtějí být lidé očkováni u praktika, musí kontaktovat přímo jeho. Ten pak zájemce do systému zapíše. Kraj potom bude mít přehled o tom, kolik lidí čeká na očkování v konkrétní ordinaci a podle toho poskytne lékaři vakcínu.

Lékaři nyní v systému podle Šonky vidí, kdo z jejich pacientů už je někde zapsán k očkování. Může pak sám kontaktovat ty, kteří ještě žádnou registraci nemají. Není ale možné, aby si praktik někoho už registrovaného »stáhl« k očkování do své ordinace. Praktici chtějí, aby to v budoucnu možné bylo. V současnosti je to možné pouze tak, že pacient zruší svoji rezervaci v systému telefonicky přes centrální linku, což je podle praktiků poměrně složité.

(cik)