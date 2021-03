Ilustrační FOTO - Pixabay

Záchrana, nebo malér?

Vláda schválila návrh zákona s dočasným zvýšením nemocenské ze 60 na sto procent výdělku. Vyšší dávku by lidé mohli pobírat v březnu a dubnu. Podle KSČM vláda zvolila nečekaně radikální řešení, které má značná rizika.

Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) normu projedná Sněmovna a zítra Senát. Poté by ji měl k podpisu dostat prezident.

Opatření má přispět k omezení šíření koronavirové nákazy. Má bránit propadu příjmů a motivovat lidi k tomu, aby se nechávali testovat, s příznaky zůstávali doma, po setkání s nakaženými nastoupili do karantény či hlásili své kontakty. Náhradu mzdy v prvních dvou týdnech nemoci či karantény vyplácejí pracovníkům zaměstnavatelé. Zvýšené výdaje by si měli odečíst ze sociálních odvodů.

Rozpaky z návrhu neskrývala stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM Hana Aulická Jírovcová. »Kdyby vláda toto opatření schválila na dobu tří týdnů, tak bych to chápala. Ale když slyším, že stoprocentní nemocenská bude platit do konce května, tak trochu trnu. V podstatě to totiž povede k tomu, že do konce května zavřeme ekonomiku. A já nejsem přesvědčená, že si to můžeme dovolit při schodku 500 miliard na tento rok. Navíc vůbec nevíme, co to může způsobit ve zdravotnictví a sociálních službách. Na klubu se o tom samozřejmě pobavíme, ale za sebe říkám, že optimální výše nemocenské by byla 80 procent. Případně 100 procent na tři týdny,« řekla Haló novinám Aulická Jírovcová.

Hana Aulická Jírovcová (KSČM).

Kabinet původně před nedávnem navrhoval, aby lidé v karanténě dostávali bonus 370 korun za den po dobu nejvýš deseti dnů. Sněmovna to podpořila, ale do připraveného zákona přidala i takzvané přílepky. Senát tyto dodatečné změny škrtl a prodloužil vyplácení podpory z deseti na 14 dnů. Dolní komora v pátek ale normu neschválila. Maláčová proto předložila novou verzi.

Zvýšení náhrady výdělku doporučovali někteří členové Národní ekonomické rady vlády a další experti. Poukazovali na to, že nemocenská je v ČR nízká a lidé kvůli tomu nechtějí nastupovat do karantény a hlásit své kontakty. Navýšení částky požadovaly i odbory.

Vláda včera projednala i další důležitý návrh v oblasti sociální politiky. Dala souhlasné stanovisko k předloze poslanců ze šesti klubů, včetně KSČM, která žádá růst úhrad klientů za poskytování sociálních služeb. Novela počítá s pravidelnou valorizací maximální výše úhrad po vzoru důchodů a také předpokládá skokový růst horní hranice sazeb o pětinu od příštího roku. »Současný stav je již neudržitelný a nečinnost ministerstva práce a sociálních věcí ohrožuje existenci některých služeb,« zdůvodnili to navrhovatelé.

(ste)