»Pracující chudoba« – ostuda České republiky!

Každá vyspělá společnost by měla, do významné výše, garantovat svým občanům základní způsob obživy, tedy práci, která jim poté umožní finančně zabezpečit nejen sebe, ale i jejich rodiny. Bohužel s faktem, že toto kapitalistický systém nejenže historicky nikdy neuměl, ale v podstatě o to často ani neměl zájem, se však musíme vypořádávat i my, od »listopadového majetkového převratu«. Lidé se ale tak, když už měli vůbec tu »čest« býti zaměstnanými bohatých, museli poníženě a s kloboukem v ruce, za pofidérním výdělkem dokonce, a to i na velkou vzdálenost, stěhovat. Mnohdy i s celou svojí rodinou. Zatímco si šibalové rozebírali gigantický státní majetek a zajišťovali se tak finančně na několik generací do budoucna, jiným naopak zbyly, odklonem od nesporných výdobytků socialismu, jen »oči pro pláč«!

Kapitalismus v celém svém asociálním střihu se však nezastavil jen u velkého třesku socialistické společnosti, spojeného s bezuzdným a účelově nekontrolovaným rozkradením bilionů korun z majetku všeho lidu, ale plynně navázal systematickým vykořisťováním svých občanů, nalézajících se v postavení zaměstnanců. Těm narýsoval takové pracovní podmínky, včetně samotného ocenění jejich práce, které byly a jsou schopny spolehlivě zlikvidovat již tak nízkou kvalitu osobního či rodinného života a potažmo i lidské zdraví!

A šrouby se utahují prostřednictvím najatých vrcholových politiků stále víc, například plíživě postupná demontáž zákoníku práce ve zřejmý neprospěch zaměstnanců je jedním z nesporných svědectví stále většího rozevírání se »sociálních nůžek společnosti«.

Nefalšovanou materiální bídou, projevující se nejen extrémním počtem exekucí, ale například i tím, že každé desáté dítě si nemůže dovolit školní stravování, trpí statisíce českých rodin. A jeden z hlavních důvodů? Tzv. pracovní chudoba!

Specializované organizace, jako například EUROSTAT, se však tomuto až krutě znějícímu termínu záměrně vyhýbají a využívají asertivnějšího pojmu »nízkovýdělkoví zaměstnanci«. I když je podstata stejná, také zde se barví projevy asociálního zlořádu »na růžovo«. Tak, jak tomu bývá i v jiných oblastech života čistě majetkově rozkastovaných společností.

Zmíněný EUROSTAT shromáždil údaje o výdělcích zaměstnanců jednotlivých členských zemí EU v roce 2018 a ČR nedopadla v tomto smyslu vůbec dobře! »Nízkovýdělkovými zaměstnanci« je v tomto materiálu označována skupina obyvatel, která si svou prací vydělá méně, než jsou dvě třetiny mzdového mediánu v dané zemi. U nás se do ní řadí více než patnáct procent všech pracujících. Uvnitř této množiny stále přetrvávají i některé strukturální rozdíly, a to především mezi pohlavími, kdy ženy zasahuje příjmová či pracovní chudoba mnohem více než muže. Velké problémy má v tomto ohledu ale i mladá generace do 30 let, případně zaměstnanci s nízkým stupněm vzdělání, a několik dalších sociálních skupin.

ČR zaujímá v rámci EU též nelichotivé místo v poslední třetině pořadí zemí s nejnižší hodinovou mzdou. Zatímco si zaměstnanec u nás většinově přijde na 6,2, v sousedním Německu je to 17,2 a v celé EU potom 13,2 eura/hod. I takto lze číst hospodářský výsledek »polistopadové orientace naší země«. Tehdejším Havlovým blábolům o tom, jak ekonomicky rychle doženeme sousední Rakousko, se nyní můžeme jen útrpně smát. I zde totiž hodinová mzda přesahuje nyní nejčastěji 15 euro/hod.

Na uvedených číslech můžeme jasně vidět, jak se stále více stáváme pouhou kolonií hospodářsky silných zemí Evropy, jejichž státní příslušníci již vlastní významnou část ČR. Jejich podnikatelé z velké části určují kvalitu našeho života, a to nejen tím, že si udělali z našeho trhu odbytiště, spíše však smetiště, pro nekvalitní výrobu. A toto jsme před těmi více než třiceti lety skutečně chtěli? Já nikoliv!

Jiří VALENTA, poslanec (KSČM)