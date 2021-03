Z Vatikánu lze přijet bez omezení

Přečetl jsem naposledy zveřejněný seznam, kam občan České republiky nesmí jet, anebo kde ho pro vysoké počty nakažených nechtějí. Zároveň byl zveřejněn i seznam zemí, odkud se k nám smí bez testu na COVID. Jde o nutné opatření, protože naši občané, podporováni sdělovacími prostředky si, »nemohou odepřít« odpočinek v zahraničí. Přece na to mají. Problém pak nastane, když se tito lidé chtějí vrátit domů a zjistí, že tady nastaly nějaké změny, pokud jde o karanténu, potvrzení o tom, že nemají koronavirus atd. Pak, alespoň podle televizí, jsou chudáky, je porušována jejich svoboda, a snad dokonce samotná ústava. Ostatně ústava je dnes zaklínadlo a právníci, nejen na ústavní právo, mají žně. Mohou zrušit cokoli, co rozhodne výkonná moc, mohou »pouhým výkladem« slov či vět rozhodnutí obrátit naruby.

Pokud jde o ono cestování za rekreací a »svobodou«, osobně si myslím, že když je taková situace, jaká právě je, by nikomu nemělo vadit, že zůstane doma. Možná proto oním cestováním máme tak vysoké počty nakažených a zemřelých. Ale vykládejte to těm, kteří si myslí, že jejich svoboda je víc než životy těch ostatních!

Mne však zaujal seznam míst, odkud je možné přijet domů »bez certifikátu« a následně pak nemít karanténu. Jmenovány byly dvě. Island a Vatikán. Island bych pochopil, i když nevím, jak se tam turista dostane, když naše letecké spoje tam nelétají. Ale Češi jsou národem nápaditým a porušovat předpisy, hodí-li se to právě jim, není žádný problém. Prý, jak napsaly v jedněch německých novinách, nás přesně vystihuje postava Haškova Švejka. Sice s tím nesouhlasím, ale chápu, že se to Němcům dbajícím o pořádek může tak zdát. Měli jsme však v historii i husity, hrdiny, kteří zabili Heydricha a jejich domácí podporovatele, jinak by se jim atentát nemohl podařit, tisíce partyzánů a vojáků bojujících na Dukle či v britských letadlech, chránících úspěšně i Londýn.

Tím druhým místem, z něhož lze přijet bez potvrzení, byl jmenován Vatikán. Sice sem jistě v normální době směřuje nemálo turistů, ale pokud sem chtějí přijet, pak musí projet Itálií, anebo třeba jen přistát v Římě. A to jsme v Itálii. Sem se nemůže jen tak. Jak to tedy s návštěvníky Vatikánu je? O vrtulníkovém spojení s Českem jsem zatím neslyšel. Když tedy budou chtít navštívit Vatikán, a zvláště pak vrátit se domů, budou muset projet Itálií, a tedy mít zmíněné potvrzení. Takže jet do »svatých míst« a vrátit se z nich bez papíru je v těchto dnech iluze. Anebo přece jen existuje nějaký »svatý spoj«, který by našim věřícím umožnil minout Itálii? Vysvětlí mi to někdo?

Josef ŠENFELD, předseda OV KSČM Litoměřice