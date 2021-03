Lituji své potomky

Bylo to několik týdnů po listopadovém převratu, později nazývaném »něžnou revolucí«, když jsem se naposledy setkal s několika rodinami svých tehdejších venkovských přátel. Mívali jsme zvykem se pravidelně scházet v klubovně našeho »agitačního střediska« a koupit malé pivní »štěně«. Ženské něco napekly, bylo co zakousnout a klábosilo se »ostošest«. Tentokrát bylo před Vánocemi onoho roku 1989 a ti kolem mne se začali měnit. Slov o svobodě padlo nemálo, i když to možná nebrali tak, jak vyslovovali. Opakovali televizní a šeptandovou agitaci. Zapojil jsem se také do diskuse. Řekl jsem, že jestliže vyhrají ti, co se derou k moci, že budeme velmi brzy banánovou republikou Spojených států. Dostalo se mi odpovědi od jedné z žen. Prý, když se připojíme k USA, tak i jako »banánová republika« se budeme mít lépe než dnes.

Brzy jsem společnost opustil. Nikdy se od té doby ostatně už nesešla. Každý šel svou vlastní cestou a snažil se nalézt »zakopané podnikatelské aktivity« svých předků. Po letech mohu říci, že si moc nepomohli, ale jistě záleží na »úhlu pohledu«.

Nevzpomněl jsem si na tuto diskusi proto, že před Listopadem často opravdu nebyly banány a po Listopadu se to stalo argumentem »o hrůznosti tehdejšího režimu«, ale kvůli zcela jinému důvodu. To, že jsme se stali poslušným satelitem Spojených států, už beru jako fakt. Že jsme montovnou Evropy a »zapomněli« na to, že jsme měli rozvinutý průmysl a mohli konkurovat leckomu, že jsme byli v podstatě samostatní ve výrobě potravin, že v rukou našich radnic bylo zásobování vodou a svoz popelnic či že nebyli takoví Bakalové, kteří si přivlastnili tisíce bytů, v nichž žili zaměstnanci hutí a dolů na Ostravsku, také. Ale s tím, že česká jablka a české hrušky stojí víc než dovezené banány, se smířit nemohu. Stejně jako s tím, že výrobky původně českých značek se vyrábějí daleko od našich hranic a jsou k nám dováženy, ani s popřevratovým vybitím stád dobytka, protože na Západě mají přebytek hovězího, což také znamená zdražení másla, se smířit nemohu.

A když si pomyslím, že média dnes dělají vše, aby se proevropští Piráti chopili u nás vlády a časem jsme se stali jen kolonií jiných, že marihuanu si bude možné koupit nejen »pro svou potřebu«, že i poslední české podniky včetně lesů, vod a toho, co je pod zemí, dáme všanc zahraničním »prospektorům« a možná, že i přistěhovalci z dalekého světa budou mít větší práva než já tady doma, že budu přepečlivě sledován všemi dostupnými prostředky, a že hrdost na to, že jsem Čech, bude překryta slovy: Jsem Evropan - není mně právě dobře. Lituji proto své potomky a vlastně i snažení tisíců těch, kteří byli u počátku české emancipace, a dokonce umírali za své češství. Ale to už ani nebudeme »banánovou republikou«.

Jaroslav KOJZAR