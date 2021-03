Kde je vystrčíno, tam je dovolíno...

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) vyzval ke sdílené solidaritě mezi lidmi. V nedělním diskusním pořadu Partie na CNN Prima News zmínil, že v určitém momentu by část (například 20–30 procent) mzdy lidí, co pracují na home office, které krize zatím vůbec nepostihla, mohla jít jiným.

Jak by systém fungoval, blíže nepopsal. Pomyslné nůžky mezi občany se podle něj tím rozevírají čím dál více. »Skutečně si myslím, že pokud tady máme dva miliony lidí, dva miliony válečníků, kteří nikdy vlastně po zemi nic nechtěli – sami měli otevřenou hospodu, cestovní kancelář, maloobchod nebo cokoliv jiného, a teď lezou po kolenou a my (ostatní) máme všechno a nic necítíme, tak si myslím, že v nějakém okamžiku by to mělo být tak, že část prostředků, které dostáváme, dostanou oni,« prohlásil ten génius ducha, jehož se mu jistě dostalo při jeho letní cestě na velmi vzdálený východ.

Přiznávám, že coby postgraduovaný lopaťák z bývalé ČKD v tomto Vystrčilově mozkovém výronu (i když se za něj včera omluvil) postrádám jakoukoliv logiku – ale on, jakožto postgraduovaný senátor ji zřejmě jistě má.

A co on kdy chtěl po této zemi? Aby si potchajwansku sešikmila oči?… Zdůrazňuji, že já osobně si nepřeji mít ani počínsku, ani porusku sešikmené oči!!!, já se jen obávám o osud svého!!! českého národa pod vedením takovýchto myslitelů.

Takže vlastně pan postgraduovaný senátor chce po lidech-neválečnících, aby podpořili dva miliony válečníků. Nezlobte se na mě, pane šéfe naprosto zbytečné instituce, ale mně to jaksi nedává logiku. Napřed ironicky plivancem zášti ohodíte dva miliony válečníků, ale přitom zároveň chcete, abychom my, x milionů neválečníků, co se třesou před zákeřnou nákazou, jim poskytli finanční pomoc.

Pane vůdce zbytečných senátorů, přečetl jste si například na novinkách.cz ohlasy na váš šílenecký, ale podle mého názoru spíš dementní nápad?

Jestlipak víte, pane Tchajwanec, že člověk, který je nucen (a zhnusen) pracovat z domova (angl. debilně home office), také kvůli tomu navíc spotřebovává svou - sebou placenou elektřinu, a také vodu, a také hygienické potřeby a tak dále (které by jinak hradil jeho zaměstnavatel), které s provozem člověka-neválečníka a jeho prací pro firmu souvisejí? Už jste se někdy zeptal mámy-samoživitelky, jak se musí vypořádat s dětmi-školáky do školy nechodícími, jak je musí uživit, ošatit a sociálně zprovoznit?

A co kdybyste tak poručil svým podřízeným senátorům, aby se na půl roku, nebo radši na rok (a vůbec navždy), vzdali své naprosto zbytečné a ničím nepodložené mzdy. Příjmu za naprosto nic!? A co takhle částečně amputovat příjmy nafrněných a Bruselu úslužně chodidla lízajících redaktorů/rek ČT a jejich vypráskaného ředitýlka? Proč jste už, coby postgraduovaný vůdce senátorů, nezařídil, aby tady místo trapných testů a gest byly účinné látky, které by pomohly trpícím od té covidové hydry? Těch látek - a je jich dost -, které nám kvůli kšeftům svých svinských úředníků zakazuje používat zkorumpovaná Evropská unie? To radši vymýšlíte krávoviny…

Kde je vystrčíno, tam je dovolíno, recitovali jsme jako děti, a pak jsme tu vystrčenou... zadek nakopli, až její majitel letěl od nás co nejdál...

Miroslav KANTEK