Trump přes rok vědomě podporoval vraha

Saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán schválil »operaci« s cílem zajmout nebo zabít novináře a kritika Rijádu Džamála Chášukdžího, který byl v roce 2018 brutálně zavražděn na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu. K takovému závěru podle dlouho očekávané zprávy dospěly už i americké tajné služby. Jenže…

Zpráva podle webu Axios vznikla již před více než rokem, ovšem administrativa kontroverzního krajně pravicového exprezidenta Trumpa, který byl prý čistě kvůli americkým obchodním zájmům jasným spojencem sunnitské ultrakonzervativní Saúdské Arábie, její odtajnění navzdory zákonu z roku 2019 blokovala. Což znamená, že Trump se tímto mj. dopustil dalšího kriminálního deliktu! Trumpa ale naštěstí 20. ledna v Bílém domě vystřídal demokrat Joe Biden, který dává najevo ochotu vystupovat proti Saúdské Arábii stůj co stůj. Na rozdíl od Trumpa mu totiž nejsou cizí principy. A tak když kritizuje (údajné) porušování lidských práv v Číně (nebo i Rusku), hodlá tak činit i u všech dalších zemí naší modré planety. Na rozdíl od pokrytce Trumpa, který absolutně neměl žádný problém s praktikováním dvojího metru.

Americké ministerstvo zahraničí tak po minulotýdenním zveřejnění zprávy mj. představilo tzv. Chášukdžího zákaz umožňující zavádět cílené sankce v souvislosti se zastrašováním či ohrožováním disidentů působících mimo svou vlast.

Jasně, nedělám si iluze, že Biden mezi země, které mají problém s dodržováním veškerých základních lidských práv, zařadí i své vlastní USA (jakkoli tam bezesporu také patří), ale je ocenění hodné, že vedle kritiky šíitského Íránu se zaměří i na kritiku jeho největšího soupeře v regionu. Bidenovy kroky by mohly dojít nejen k avizované blokaci zbraní, díky kterým Saúdové nadále natahují otřesnou válku v Jemenu, ale amerických zbraní směřovaných do Rijádu vůbec. I těch tzv. obranných. Tak budeme doufat!

I vůči Palestinu bezprecedentně po desítky let okupujícímu Izraeli hodlá být Biden spravedlivý a nestranit mu zcela nekriticky tak, jak to předváděl Trump se svým zetěm s nadstandardními vazbami právě na Tel Aviv. Tak uvidíme, kdy začne kritizovat i krajně pravicový režim ukrajinský, nebo přitvrdí vůči Erdoganově diktatuře turecké či Sísího egyptské. Jasné naopak už je, že férovější přístup hodlá aplikovat nejen vůči Palestině či Kubě!

Tohle všechno Trumpa musí strašně štvát. Ovšem on se poté, co nahradil v Bílém domě Baracka Obamu, choval ještě divočeji – aby každý viděl, že z politiky předchozí administrativy nezůstane kámen na kameni. Tak teď by měl být chápavý a tiše našlapovat. Ale to spíš nebe zezelená…

Roman JANOUCH