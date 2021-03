Ilustrační FOTO - Pixabay

Írán odmítl nabídku na rozhovory s USA

Írán odmítl nabídku Evropské unie na přímé rozhovory se Spojenými státy o dohodě o svém jaderném programu. Potvrdilo to íránské ministerstvo zahraničí.

Podle listu Wall Street Journal (WSJ) může vést tento postoj k dalšímu napětí mezi Íránem a USA. To roste od roku 2018, kdy minulý americký prezident Donald Trump odstoupil od mezinárodní dohody z roku 2015, která zavazovala Írán k omezení jaderného programu výměnou za zrušení mezinárodních sankcí.

EU chtěla rozhovory svolat v nadcházejících dnech a USA přislíbily, že se zúčastní. Íránci ale podle zdrojů WSJ prozatím svou účast odmítli a požadují záruku, že USA po ukončení jednání zruší část sankcí. Washington se ale odmítá k čemukoliv dopředu zavazovat.

Podle diplomatů, na něž se odvolává WSJ, nynější íránské odmítnutí ještě neznamená konec všem nadějím na přímé rozhovory. Domnívají se, že se Írán pouze snaží vytvořit si lepší pozici před budoucím jednáním. Stále není vyloučeno, že se začne jednat před začátkem perského Nového roku, tedy před 20. březnem.

Íránský ministr zahraničí Mohammad Zavad Zaríf opakovaně tvrdil, že není o čem jednat a vůbec ne o změnách dohody, jen by se k ní USA prostě jen měly vrátit. FOTO - Wikimedia commons

WSJ napsal, že pokud se nepodaří zapojit Írán do rozhovorů, dostane se Teherán do ještě větší diplomatické izolace než nyní. Jeden z diplomatů upozornil, že Íránci se obávají případného odchodu z rozhovorů s prázdnýma rukama, což by prý v Íránu mělo zásadní vnitropolitický dopad.

Íránští představitelé oznámili, že si prostudovali návrh šéfa diplomacie EU Josepha Borrella uspořádat neformální setkání s dalšími signatáři smlouvy a USA a rozhodli se ho odmítnout.

Mluvčí Bílého domu včera řekla, že Spojené státy íránské odmítnutí rozhovorů zklamalo. Jsou prý ale nadále ochotné zapojit do smysluplné diplomacie a budou věc konzultovat v rámci skupiny označované jako P5+1, což jsou původní signatáři dohody. Jde o pět stálých členů Rady bezpečnosti OSN a Německo.

Trump se rozhodl dohodu dojednanou za jeho předchůdce Baracka Obamy vypovědět, protože podle něj nebyla účinná. Minulý prezident obnovil americké sankce proti Íránu, který roku 2019 dohodu přestal dodržovat také.

Francie, Británie a Německo mají zájem dohodu udržet při životě, ale chtějí její působení rozšířit na další vojenské aktivity Íránu. Očekává se, že postoj k Íránu změní Trumpův nástupce Joe Biden.

(čtk)