Ilustrační FOTO - Haló noviny

CNN: ČR ostrůvkem zkázy a beznaděje

Česká republika se kvůli neúspěšnému boji s pandemií COVID-19 stala malým ostrůvkem zkázy a beznaděje, kde počty nakažených i obětí rostou do závratných výšin. Vysvětlit, proč takový osud potkal právě relativně bohatou zemi se silným zdravotnictvím, demokraticky zvolenou vládou a přístupem k vakcínám, je ale obtížné. Ke katastrofě totiž vedly desítky menších pochybení, špatných rozhodnutí a komunikačních omylů, napsala ve své analýze situace v ČR stanice CNN.

"Zemí se šíří nová, infekčnější mutace viru, která dohnala české nemocnice na pokraj kolapsu. Bilance mrtvých překonala hranici 20 000 a v poměru k počtu obyvatel patří k nejvyšším na světě. Neexistuje ale důvod, proč by zrovna tento stát měl patřit k nejpostiženějším,« domnívá se CNN.

Nešťastná strategie

»Vláda operuje na základě nešťastné strategie a dělá rozhodnutí založená na aktuálních kapacitách nemocnic, což znamená, že často přicházejí příliš pozdě,« řekl CNN výzkumník Jan Kulveit z Oxfordské univerzity. »Existuje obrovský rozdíl mezi tím, když přijmete opatření včas a když s nimi čekáte deset dní. Desetidenní zpoždění ve chvíli, kdy je reprodukční číslo 1,4, znamená zdvojnásobení epidemie,« dodal.

Epidemiolog Rastislav Maďar se podle CNN domnívá, že důvodem současné krize jsou tři zásadně špatná rozhodnutí vlády. Tím prvním bylo její odmítnutí řídit se doporučením odborného panelu a znovu zavést povinnost nosit roušky vloni v létě. Druhým bylo znovuotevření obchodů před Vánocemi a třetím neschopnost reagovat na šíření nové mutace začátkem ledna. »To byly tři obrovské chyby a teď se jen modlíme za to, aby nedošlo ke čtvrté,« řekl.

Demografka Dagmar Dzúrová z Univerzity Karlovy připomněla, že podstatné zhoršení epidemické situace v ČR souvisí také s politikou. Úřady podle ní vloni na podzim nezasáhly včas kvůli krajským volbám. »Na rozdíl od jiných zemí (ČR) nezvládla druhou vlnu, a myslím, že roli v tom hrály volby,« uvedl i epidemiolog Maďar.

»Vláda nenaslouchá odborníkům a pandemii řeší na základě vlastních politických potřeb. A když se opatření vysvětlují veřejnosti, dělají to politici, především premiér, což znamená, že část veřejnosti má už předem tendenci ta opatření z politických důvodů bojkotovat,« vysvětluje další problém realisticky Dzúrová a poukazuje například na praxi v Německu, kde politici velkou část komunikace s veřejností přenechali expertům.

Chybí i finanční motivace

Kromě toho podle odborníků, které oslovila CNN, chybí v ČR i smysluplná finanční podpora, která by lidi motivovala dodržovat opatření včetně nařízené karantény. Problémem je prý i vymáhání restrikcí, šíření dezinformací a způsob, jakým pandemii zobrazují média. »Lidé jsou unavení, scházejí se soukromě, pořádají večírky, jezdí do hor a ignorují policii, která toho nemůže moc dělat,« domnívá se Maďar.

Víru v konspirační teorie mohla podle CNN mezi Čechy upevnit paradoxně i loňská první vlna pandemie, kterou země zvládla bez větší újmy naopak mezi nejlepšími. »Výsledkem bylo, že velká část společnosti přijala názor, že se nic strašného nestalo a že dalekosáhlá opatření nebyla nutná,« tvrdí Dzúrová. Takový vývoj přitom teoretici nazývají »paradoxem úspěchu« - když preventivní opatření zabírají, pak veřejnost začne podceňovat vážnost hrozby a má za to, že prevence byla ztrátou času, píše ČTK. Zase zkrátka chybí zlatá střední cesta… A to ještě v reportáži CNN neřešili aktuální stav kolem očkování, kde je to zase jen zmatek nad zmatek!

Ale hlavně… »Lidé vidí, jakou cenu si vybírají opatření a ne tu, kterou si vybírá virus. Proto přibývá hlasů, které zpochybňují vážnost nemoci, což je nevídané v zemi, kde na ni umírají tisíce lidí,« řekl CNN Kulveit.

Cynismus

»Obávám se, že velká část české veřejnosti stále nechápe, jak vážná situace je a skutečně hrozivé je, že někteří lidé jednoduše přijali fakt, že každý den umírá zbytečně 100 či 150 lidí. Podle nich to není znepokojující, ale přirozené a nevyhnutelné, i když je to úplná tragédie,« citovala CNN závěrem demografku Dzúrovou.

(rj)