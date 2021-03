Ilustrační FOTO - Pixabay

Registrovalo se 200 tisíc sedmdesátníků

K očkování proti nemoci COVID-19 se v pondělí, v první den registrace, zaregistrovalo 225 000 seniorů starších 70 let. Přibližně 20 000 z nich má i termín očkování. Vyplynulo to z informací Chytré karantény.

Registrační systém se pro lidi po sedmdesátce spustil v pondělí v 00.30 a podle pondělního vyjádření vládního zmocněnce pro IT Vladimíra Dzurilly nezaznamenal žádné potíže.

Od pondělí mohou své pacienty z řad sedmdesátníků, kterých je v ČR zhruba milion, hlásit k očkování i praktičtí lékaři. Upozorňují na to, že lidé, kteří se chtějí nechat očkovat u nich, by se měli ozvat přímo jim a neměli by se sami hlásit do registračního systému. Do něj je pak zapíše lékař.

Pro lidi starší 80 let, kterých je v ČR zhruba 440 000, byla registrace k očkování spuštěna v polovině ledna. Od února přibyla možnost registrace pro zdravotníky a od soboty pro učitele. Podle Chytré karantény se od soboty registrovalo na očkování přes 360 000 lidí.

Zatímco v polovině ledna při spuštění registračního systému pro lidi nad 80 let se kvůli zahlcení čekalo na PIN kód k registraci desítky minut, v pondělí po spuštění registrace pro další zájemce lidé podle zmocněnce zprávy dostávali hned.

Do konce února centra podle dat ministerstva zdravotnictví vykázala očkování u 183 253 lidí starších 80 let, tedy u dvou pětin. Registrovalo se přes 228 000 seniorů nad 80 let, tedy asi polovina. Pracovníci ve školství představují podle ministerstva více než 118 000 registrací a zdravotníci téměř 29 000 registrací. Vedle těchto skupin je očkování přístupné také klientům a pracovníkům v sociálních službách, pracovníkům kritické infrastruktury jako hasičům, policistům, záchranné službě či energetikům, ale také medikům a dobrovolníkům.

Státní tým Chytré karantény očekává, že v březnu dorazí do ČR 1,034 milionu dávek vakcín proti koronaviru. ČR zatím očkuje vakcínami Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví bylo v ČR podáno od konce loňského prosince, kdy očkování proti koronaviru začalo, k pondělnímu večeru přes 674 000 dávek vakcín a obě potřebné dávky dostalo asi 243 000 lidí.

V porovnání s mnohými zeměmi Evropské unie ČR v očkování proti novému typu koronaviru zaostává. Největší podíl očkovaných v EU má nyní Malta, následují Dánsko a Maďarsko, které si pořídilo i čínské a ruské vakcíny. ČR je po dvou měsících od zahájení očkování s 6,29 aplikovanými dávkami na sto obyvatel na 22. místě v EU. Méně v Unii očkují jen v Lucembursku, Nizozemsku, Chorvatsku, Lotyšsku a Bulharsku. Celosvětově je premiantem v očkování zatím Izrael, kde vykazují 93,5 podaných dávek vakcíny na 100 obyvatel.

Nový rekord

Počet vážných případů nemoci COVID-19 v ČR dosáhl v pondělí nového rekordu za celou dobu epidemie, a to 1568 těžce nemocných. Hospitalizovaných bylo celkem 7717, což bylo nejvíce od začátku loňského listopadu. Potvrzených případů nákazy v pondělí přibylo v zemi 12 150, což je zhruba o 750 více než před týdnem. Oproti předchozímu pondělku stoupl i podíl pozitivních testů z 31,2 procenta na 33,4 procenta.

Nemocnice v ČR se kvůli epidemii potýkají s nedostatkem lůžek. Statistiky hospitalizovaných nezahrnují pacienty, kteří po deseti dnech nevykazují příznaky koronaviru, avšak musejí v nemocnici kvůli obtížím nadále zůstat, takže celkové počty obsazených lůžek jsou vyšší. Třeba ze zhruba 4000 lůžek na jednotkách intenzivní péče a ARO v ČR je nyní volných jen 595, tedy asi 14 procent. Z 21 000 standardních lůžek s kyslíkem je volná méně než čtvrtina. Také z 2320 přístrojů pro umělou plicní ventilaci je využita naprostá většina, volných je jen 28 procent.

(ste)