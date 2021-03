Sjezd bude asi znovu odložen

Nejužší vedení KSČM doporučilo kvůli protiepidemickým opatřením potřetí posunout termín volebního sjezdu. Návrh v pátek posoudí výkonný výbor.

O obměně vedení může jednat ústřední výbor, který se komunisté pokusí svolat na 27. nebo 28. březen, kdy se měl původně v Brně uskutečnit sjezd, řekl místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek.

Jednání ústředního výboru by mělo být jednodenní. Zabývat by se měl hospodařením strany, ale i žádostí třetiny okresů o volbu nového vedení. Dosavadní vedení v čele s předsedou Vojtěchem Filipem by ale předtím muselo rezignovat, nebo být odvoláno dvěma třetinami hlasů.

Volební sjezd KSČM se měl původně uskutečnit loni v dubnu, nesešel se kvůli koronaviru. Ze stejných důvodů byl zrušen i listopadový termín.

Vojtěch Filip po říjnových volbách do krajských zastupitelstev oznámil, že už se o nejvyšší stranickou funkci nebude ucházet. Současně oznámil, že nynější vedení, které dalo funkce k dispozici, bude stranu řídit až do sjezdu.

