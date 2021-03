Ilustrační FOTO - Haló noviny

Jihoafrická mutace v Brně

V Brně se nejspíš objevily další dva případy jihoafrické mutace nemoci COVID-19. Jeden ze vzorků je vázaný na brněnskou školku, kde už se jihoafrická mutace vyskytla. Druhým případem je žena hospitalizovaná ve vážném stavu v jedné z brněnských nemocnic.

V kraji by tak bylo už sedm případů, z toho pět ve školce, jeden ze zájezdu ze Zanzibaru a jeden, který nemá souvislost se školkou ani zahraničím.

Ve školce se v minulosti objevily čtyři případy, podezření vzniklo u dvou dětí a dvou učitelek. Pátý vzorek spadá časově do doby odhalení těchto případů, ale je potvrzený až nyní. »Je to další dítě. Předtím jsme u něj měli podezření na britskou mutaci, ale zaměřili jsme se na to a je to jihoafrická mutace,« uvedl Omar Šerý, ředitel laboratoře Elisabeth Pharmacon, která vzorky odhalila. Případy se ve školce objevily v první půli února, hygienici proto školku zavřeli. Další desítky testů byly tehdy podle hygieniků negativní.

Dalším případem, který se řešil, byla žena po návratu ze zájezdu ze Zanzibaru. Další žena je podle Šerého ve vážném stavu v brněnské nemocnici, konkrétní zařízení nejmenoval. Podle něj ale dotyčná nikam necestovala.

Šerý už dříve řekl, že britská mutace je mírnější než jihoafrická. »Jihoafrická je nebezpečnější a snižuje účinnost očkování. Navíc déle přetrvává v organismu. Proto i když je člověk očkovaný, rozhodně by měl zůstat v karanténě, pakliže je v kontaktu s nakaženou osobou. Očkování samo o sobě je fajn, ale není to samospásné řešení. K očkování musíme přidat i testování, karanténu, roušky a podobně. Člověka očkování ochrání před fatálním průběhem nemoci, ale nezajistí, že očkovaný člověk nebude nakažlivý pro své okolí,« uvedl Šerý.

(ste)