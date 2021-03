Nové vedení Die Linke. V čele dvě ženy

O posledním víkendu se uskutečnila první část sjezdu Die Linke. Ta řešila hlavně změnu v nejvyšším vedení strany. Po více než osmi letech odchází do politického důchodu Katja Kippingová a Bernd Riexinger, kteří již na funkci spolupředsedů nekandidovali. Do těchto funkcí byla zvolena dvojice žen - Susanne Hennig-Wellsowová a Janine Wisslerová. Německý webový portál Deutsche Welle to shrnul do výstižného titulku: »Die Linke. – nové vedení, staré cíle«.

Je brzo na hlubší obsahovou analýzu této změny, snad o něco později. Nicméně vývoj v německé (radikální) levici by měl být poučný i pro naši situaci. Už třeba pro velmi úzké ekonomické propojení naší ekonomiky s tou sousední, pro určitou historickou paralelu ve vztahu k bývalé NDR a socialismu v obou zemích, k obdobnému vývoji v levici po vítězství kapitalismu apod.

Jedna z NDR, druhá z NSR

Do řídících pozic v německé straně Die Linke. (Levice.) se dostávají dvě ženy, jejichž politický vývoj i osobní historie je v mnohém podobná, i když jedna pochází z bývalé NDR, druhá z Německa západního. Obě jsou si generačně blízké, narodily se v na přelomu 70. a 80. let minulého století, socializovaly se ale až po pádu Berlínské zdi, kdy vstoupily do života, i toho politického. Vystudovaly univerzity, jedna absolvovala politologii, druhá pedagogiku. Obě od mládí aktivně pracovaly v levicovém hnutí a dosáhly úspěchů především na úrovni svých zemských stranických orgánů – jsou významnými a respektovanými poslankyněmi zemských sněmů.

Janine Wisslerová a Susanne Hennig-Wellsowová. FOTO - Haló noviny

A co by mohlo být zajímavé i pro nás v ČR? Možná, že by mohlo být inspirativní to, co napsala nepřehlédnutelná osobnost německé radikální levice Gregor Gysi. Ano ten Gregor, který spolu s Lotharem Biskym, Hansem Modrowem a dalšími nedovolili, aby se německá radikální a marxistická levice ve východním Německu propadla do propadliště dějin. Ti, kteří udrželi rudý prapor radikální levice vlát a dovedli se dohodnout s obdobnou levicí v západní části Německa, reprezentovanou Oskarem Lafontainem, na vytvoření Die Linke. Té strany, která je důležitým levicovým hráčem nejen na německé politické scéně, ale má celoevropskou autoritu.

Gysi ke sjezdu

Zde proto nabízíme výtah některých myšlenek z Gysiho textu, který na webu Die Linke. doprovází informaci o jednání sjezdu. Už titulek je inspirativní – Mosty a impulsy…:

»Vedení levicové strany rozhodně není jedním z těch zaměstnání, kde si můžete snadno získat zásluhy. Protože samozřejmě vždy existuje spousta soudruhů a soudružek, kteří vědí lépe vše, co je dobré pro Die Linke. obecně, i v jednotlivých případech, a kteří vždy najdou způsoby, jak o tom informovat předsedu, někdy více, někdy méně přátelsky. Jiní naopak mají podezření, že za plakátem každé osoby a s každou minutou, kdy mohou předsedové mluvit déle než ostatní, jde o první krok ke kultu osobnosti. Levicoví předsedové stran si proto musí zvyknout na to, že je jejich vlastní spolubojovníci podezřívají.

Musíte vědět, že je jedna věc, se kterou se v Die Linke. obzvlášť obtížně pracuje – je to úspěch Die Linke. Jistota, že se nemusíte snažit přeskočit pětiprocentní překážku, vás očividně láká k tomu, abyste zvlášť intenzivně řešili malé rozdíly mezi trendy či směry a lidmi, a tak ztratili ze zřetele velký společný cíl.

V roce 2012 se nám „podařilo“ snížit voličský souhlas s naším velkým volebním úspěchem z téměř 12 % před třemi lety v průzkumech na čtyři procenta, takže se zdálo, že opětovný vstup do Spolkového sněmu není nijak jistý. Skutečnost, že Die Linke. o rok později ve volbách získala polovinu původně ztracených hlasů, byla také zapříčiněna Katjou a Berndem, kteří stavěli mosty přes zákopy a ve svém téměř devítiletém funkčním období zajistili, že bolesti fúze stran ustoupily a dnes stěží hrají roli. Směs - žena, která je environmentální a sociální, a muž, který má odborovou zkušenost, se osvědčila. To se projevilo a odráží také v počtu členů. S ohledem na strukturu členstva nelze podceňovat, že dochází k malým vzestupům a pádům, ale k žádným velkým poklesům. Strany žijí ze svých členů a Die Linke. o to víc, že na rozdíl od všech ostatních stran se vědomě vzdáváme velkých peněz z lobbistických asociací a korporací, které by nám nicméně stejně nic nedaly. Oživení stranické práce, poskytnutí prostoru členům a členkám pro rozvoj nápadů, právě tento přístup formoval práci Katji a Bernda jako spolupředsedů strany.

Ano, vedoucí strany, stejně jako fotbaloví trenéři, musí být nakonec měřeni podle výsledků. A i když došlo k hořkým porážkám, například ve volbách do Evropského parlamentu, v některých východoněmeckých státech a také na západě země, dosažená úroveň po vzniku LINKE nebyla všude trvalá, rozhodující ale je, že Die Linke. je nepostradatelnou součástí dnešního spolkového německého stranického systému. Působí ve třech státních vládách, přičemž Bodo Ramelow je předseda jedné zemské vlády, je široce zakotvena ve společnosti na Východě, je na cestě na Západ. To však neznamená, že to tak vždy musí zůstat - když upadneme zpět do starých stereotypů.

Kam chce Die Linke. jít, jakými cestami se ubírá, jakou odpovědnost přebírá a jak, pro koho a s kým dělá politiku? Odpovědi na všechny tyto otázky je třeba hledat znovu a znovu. Katja a Bernd k tomu dali impulsy, které budou pokračovat. Je to úsilí na úrovni, které by možná strana bez práce těchto dvou nedosáhla. A teď, nejpozději, je na čase odložit podezřívání, jednoduše jim oběma poděkovat a podpořit nově příchozí.«

Inspirace i pro KSČM

Cokoliv bych k těmto myšlenkám chtěl dodat, jen by jejich sílu oslabilo. Ale přece jen jeden názor přidávám: určitě je to pro českou marxistickou a radikální levici inspirace.

Jiří MÁLEK, SPED