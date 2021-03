Suverenita je důležitá. Jde o život!

Říká se, že všechno zlé je pro něco dobré. Kéž by tomu tak bylo i v těchto nepřívětivých časech a lidé si dostatečně uvědomili, kam až nás může ztráta státní suverenity a nakonec i národní identity ve prospěch globálních lobby, zastřešená Evropskou unií, dovést. Žel až do takových konců, kdy jsou v sázce lidské životy. Ne, nepřeháním ani v nejmenším. Usuzuji tak i z reakcí, které jsem zaznamenal na mé nedělní vystoupení v ČT, kdy jsem ředitelku Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL), tvrdící, že oni sami nemohou vakcíny schvalovat, že toto je ve výhradní kompetenci Evropské lékové agentury (EMA), po právu obvinil ze lži. A citoval k tomu i důvody, které jsou obsaženy v základních dokumentech EU. (Celé mé vyjádření je k dispozici níže ve videozáznamu.) Najednou mě totiž oslovili i lidé, kteří nejsou sympatizanty KSČM, a poměrně zděšeně mi říkali, že dosud neměli ani tušení, jak moc jsme v kleštích EU sevřeni, a že se už bojíme bez posvěcení Bruselu (musel jsem je opravit, tato EMA sídlí v Amsterdamu, i když je bruselským úřadem) učinit i ta rozhodnutí, která v našich kompetencích jsou. To je právě případ již zmíněných vakcín a SÚKLu.

I navzdory tomu, že tady jde skutečně o životy, že Evropou slibovaných vakcín je akutní nedostatek, dává SÚKL všechno toto všanc, jen aby nenahněval byrokraty v Bruselu. Projev odpovědnosti a vlastní suverenity je pro ně něčím zapovězeným, co se nesmí. Ani když se to může, jak ukazuje sousední Rakousko nebo Maďarsko. Krutý paradox, že?

Nedivím se, že mnozí lidé, jak mně přiznali, jsou z toho doslova v šoku.

Když KSČM už léta bojuje za maximální potravinovou soběstačnost a varuje před nezdravou závislostí na dovozu ze zahraničí, ono to tak nebezpečně nevyznívá. To chápu. Obchody jsou plné, lidé mají co jíst, tudíž komunisté podle našich odpůrců v různých pochybných plátcích a na serverech blábolí prý propagandu. Ale kdyby náhodou ze starých unijních zemí po různých omezeních výrob vypadl dovoz, nestačili bychom se nad prázdnými regály divit... Domácí produkcí bychom je nenaplnili ani ze třetiny...

Jenže když chybí vakcíny, které mají zachraňovat lidské životy, a SÚKL coby suverénní státní instituce nemá ani odvahu konat, protože by měl schválit vakcíny mimo ty z Bruselu doporučené, tu občan zbystří pozornost a má strach. O sebe, o svoji rodinu, své blízké. Proto KSČM neustále hovoří o životní nutnosti zachovat si potřebnou míru státní suverenity. A že ona nutnost je opravdu »životní«, o tom i v kontextu toho, co nyní předvádí SÚKL, už snad není sporu.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM