(Ne)morální cestování

Jelikož nás v současné době neustále omezuje probíhající pandemie, tak by logicky vzato mělo být omezeno také cestování a jakýkoliv nadměrný (zbytečný) pohyb osob. Bohužel tomu tak v našich podmínkách není a bez problémů se dostanete téměř kamkoliv na světě, pokud vás nějak nebude prověřovat vaše cílová země - semafor, nesemafor. Vzhledem k tomu, že Česká republika laxně nastavuje podmínky cestování v současné době, tak bylo jen otázkou času, kdy se na naše území dostanou dvě agresívnější varianty koronaviru – mutace britská a jihoafrická. Obě dvě jsou již na našem území a obě dvě jsou úzce spojeny s cestováním určitých skupin lidí, kteří do zahraničí nejezdí za prací, ale chtějí se turisticky někam podívat a hnát za zážitky. Mnohdy se jedná o bohatší skupinu obyvatel, na které současná krize tolik nedoléhá. Lze tedy tvrdit, že cestovat v současné době kamkoliv po světě je nemorální, protože tím de facto ohrožuji ostatní lidi.

Tak si říkám, co je vlastně postaveno výše: zda ochrana veřejného zdraví tím, že zakážu někam cestovat, nebo zda je výše postaveno samotné cestování a honba za zážitky? Podle mého názoru (asi nejen podle mého) je samozřejmě výše postavena ochrana veřejného zdraví. Nicméně na našem právním systému můžeme vidět, jak se »prsí« mnozí právníci, kteří říkají, že zakázat někomu někam cestovat je protiprávní (možná je zde použita logika strašení dobou minulou, kdy bylo určitým způsobem omezeno cestování, ve smyslu máme demokracii a mohu si dělat, co chci). Z tohoto příkladu je jasné, že se v našem státě záměrně vytváří právní džungle (to je průvodní jev současného neoliberálního kapitalismu), ve které se postupně nemůže nikdo vyznat a žně z toho mají hlavně právníci (které si mnozí nemohou dovolit) nebo ekonomové (nebo bankéři, případně daňoví poradci), kteří určují to, jak se nám bude dále žít. Když ale budeme aplikovat selský rozum, tak ten nám bude velet zavřít hranice a zakázat vycestovat kamkoliv (stejně i komukoliv v rámci turismu, legální i nelegální migrace přicestovat) do doby, než se situace zlepší. Z logiky věci totiž plyne, že hlavní příčinou přenosu jakýchkoliv nemocí je mobilita (chcete-li migrace, pohyb, cestování) lidí. Takže čím více mobilitě zamezím, tak tím snížím i samotný přenos nemoci. Na tom není nic složitého.

Do procesu nám ale vstupuje mocná lobby, která čítá letecké, ropné a cestovní společnosti. Ty nehledí na veřejné zdraví, i když třeba dělají PCR testy pro své klienty a tento test je již součástí letenky, ale přednější je pro ně tvorba zisku, a ne ochrana zdraví. To znamená, že i když se s jejich zájezdem někde nakazíte, tak odpovědnost ponesete vy jako osoba, ale společnosti (korporace) na tom nesmírně vydělají, a navíc se zbaví odpovědnosti tím, že jste na tuto skutečnost byli předem upozorněni a zakoupením zájezdu (letenky) jste s tímto rizikem souhlasili. Dokonce vydělají i na vašem úmrtí. Troufnu si tvrdit, že společnosti a lidé, kteří v současné nelehké situaci jezdí po světě na dovolenou, provádějí tanec na hrobech těch lidí, kteří na koronavirus zemřeli nebo v budoucnu zemřou. Tato věc je nejen za hranou slušnosti, ale je hlavně silně nemorální, protože v současné situaci není správné podnikat cestování nebo dovolené, protože tím ohrozím nejen sebe, ale i celou společnost. Jako kdyby to nemohli lidé třeba dva roky vydržet. Vždyť se nic nestane. Nebo snad stane? Pamatujme, že veřejné zdraví je o solidaritě, a ne o individualismu, který je pokřiven nejen honbou za zážitky, ale i honbou za ziskem.

Jan KLÁN, předseda OV KSČM Kutná Hora