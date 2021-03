COVID-19. Kdo má být vzorem?

Máte pocit, že opatření proti šíření pandemie COVID-19 v České republice jsou až příliš tvrdá? Že vlastně nic nesmíme? A že by bylo potřeba rozvolnit?

Pak si přečtěte rozhovor s modelkou Dianou Kobzanovou, který koluje nejen na bulvárních internetových serverech, ale začali si ho po e-mailech ve velkém přeposílat i ti, pro něž je svět celebrit španělskou vesnicí. Kobzanová, která přiletěla do Montrealu za svým přítelem, hokejistou Frolíkem, popsala, jak to chodí v »proticovidové« Kanadě.

Při cestě do Kanady musíte mít negativní test, ať už jste cizinci, nebo Kanaďané. Nezbytná je také aplikace, kterou je nutné každý den po dobu 14 dnů aktualizovat. Také vám několikrát volají, jestli karanténu dodržujete. K tomu přispívají i policejní kontroly v domácnostech a v případě nedodržování pravidel jsou lidé odvezeni do státního detenčního centra. Zákaz vycházení je v Kanadě po osmé hodině večer a – světe, div se - všichni ho prý dodržují.

Přiznám se, že je mi na Kanadě sympatická řada věcí (na rozdíl od státu, nacházejícího se na stejném kontinentu, jen o něco jižněji). Neumím samozřejmě na dálku posoudit, jak jsou pravdivá slova Diany Kobzanové, ani jaká je ve skutečnosti epidemiologická situace v zemi javorového listu. Nejsem ovšem nevěřící Tomáš.

Pokud vše výše uvedené přijmeme jako holý fakt, dojdeme ke dvěma závěrům. Prvním může být polehčující okolnost vládě, zvláště v očích těch, kteří ji kritizují za přílišné restrikce. Druhým pak naproti tomu striktní obžaloba Babišova kabinetu z hlediska nedůslednosti. A zdaleka mi nejde jen o policejní represe, aby byl lid zastrašen a nedělal nic zakázaného. Ale hlavně o vysvětlování nutnosti zvolených kroků. Když jeden den řeknete něco, co druhý den odvoláte, a třetí den zase přivedete na světlo světa, jste směšní jako nejmenovaný král, který odvolával, co odvolal, a sliboval, co slíbil.

Blíží se Velikonoce. Před rokem vyzýval pan premiér k tomu, abychom se o těchto svátcích nenavštěvovali, že si vše vynahradíme za rok. Rok se sešel s rokem - a nic se nezměnilo. Koleda pravděpodobně nebude. Kdo může za to, že přešlapujeme na místě?

Nechci říci, že nám má být právě Kanada – nebo kterýkoli jiný stát – vzorem. Jen to, že vím, kdo vzorem pro ostatní země být rozhodně nemůže ani v nejmenším. Bohužel právě Česká republika…

Petr KOJZAR