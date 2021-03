Jsou opatření Senátu dostatečná?

Za celou dobu pandemie neudělala naše vláda pro lid obecný, čili pro občany, vůbec nic. No, pár věcí ano, to bych vládě křivdil. Zavedla totiž očkování. Především pro seniory. A budou následovat další lidé. Ale předseda vlády, a zejména ministr zdravotnictví, zapomněli národu sdělit podstatnou skutečnost. Jedna firma, od které dostáváme vakcíny, má 3 % lidí, kteří mají po aplikaci vakcíny problémy. Sociolog by řekl, že to je, ohledně preferencí politických stran, dost vysoké číslo. Ano, pro národ je to malér, ale to vládě zjevně nevadí.

Tedy byly přijaty novely zákonů. Ale zamýšlím se nad tím, kdyby došlo k situaci, že může být rozpuštěna Poslanecká sněmovna. Je to samozřejmě nepravděpodobné, ale Ústava na toto pamatuje. A to v čl. 33. Volně řečeno - Senát může přijímat zákonná opatření, která nesnesou odkladu a vyžadovala by jinak přijetí zákona. Ale u Senátu je jasné omezení. Nesmí mluvit do Ústavy, státního rozpočtu, státního závěrečného účtu, volebního zákona a mezinárodních smluv podle čl. 10. Zákonná opatření může navrhnout vláda. Je tady rozdíl, že toto opatření podepisuje předseda Senátu, prezident republiky a předseda vlády. Vyhlašují se stejně jako zákony. Ústava jasně stanoví, že tato opatření musí schválit Poslanecká sněmovna na své první schůzi. Pokud to neschválí, tak toto opatření pozbývá další platnosti.

A ještě k vládě – ta, byť v částečné obměně, nesplnila to, co měla, jinými slovy nekonala. Navíc předseda vlády neumí držet slovo, ani slib. Mám na mysli slib, který dal předsedovi ÚV KSČM Vojtěchu Filipovi za únorovou podporu prodloužení nouzového stavu. Předseda Filip jasně deklaroval a prezentoval dvě podmínky. První - otevřít školy pro 1. a 2. třídy, pro deváťáky. A pak maturitní ročníky. V této době se školství řítí do propasti, potažmo vzdělanost národa. A to si nějak vláda, především předseda a ministr školství, neuvědomují.

Četl jsem v Haló novinách názor o těchto žácích jako o covidové generaci. A s autorkou naprosto souhlasím. Prostě tohle je velký malér, ale vládu to evidentně nezajímá. Dokážu si představit situaci, kdy poslanci KSČM budou interpelovat ministra školství, mládeže a tělovýchovy v této věci, a on bude mlčet. Co takový člověk na tomto postu dělá?

Ivo LÁTAL