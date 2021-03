Nová tři R: Rozum, Respekt, Radost

Stále dokola slyšíme – dodržujte rozestupy, noste roušky, dezinfikujte si ruce a pokud možno se vůbec nescházejte, nekontaktujte, nežijte, zalezte, a hlavně to vydržte.

Upřímně, mě ta »masírka« stále dokola již přestává bavit. To neznamená, že bych základní tři R nedodržovala, ale chybí mi i pozitivní pohled na věc. Nedávno jsem ale zahlédla jiná tři R, která mě chytla za srdce. Pravidla, která by měla být stejně důležitá a všeobecně známá, jako ta první preventivní R.

ROZUM – Všichni již za poslední rok zhruba víme, jak se viry přenášejí a jak bychom se tedy měli chovat a chránit. Přesto se stále najdou tací, kteří viry podceňují, nebo naopak jsou opatrní až přespříliš. Přitom stačí používat rozum a všude známé informace. Respirátory ano tam, kde jsou potřeba. A pořádně nasazené. Však to slyšíme stále. Co ale slyšíme méně často, či vůbec, přináší druhý extrém. Respirátor na obličeji, pokud člověk jede sám v autě, je stejně praktický, jako vzít si do auta pláštěnku. A respirátor při procházce venku, když v dohledu není živáčka? To je jako se slunit v neoprenu. Venku je potřeba budovat imunitu, dýchat čerstvý vzduch a vytvářet na slunku vitamín D! Imunita by rozumově měla být prioritou číslo jedna. Vzduch, slunce, pohyb, zdravá strava a vitamíny!

RESPEKT – COVID v nás často vytváří spíše napětí a vztek a z toho často vznikají frustrace, které si mnozí vybíjejí na sociálních sítích, na sousedech a spoluobčanech či na policistech a úřednících. Nikdo to v této době nemáme lehké. Proto o to víc je důležité se navzájem respektovat. Naučili jsme se respektovat lékaře. Ale respekt si zaslouží i jiní. Policisté vás už po několikáté zastavili? Oni to mají nařízené, respektujte to. Soused po vás chce, abyste si nasadil respirátor, i když vystupujete z auta? Bojí se, respektujte ho. Týpek na ulici na respirátor kašle a vykřikuje něco o debilitě národa? Každý má právo být takový, jaký chce. Někdo chce být za tupce. Respektujte to a v klidu ho ignorujte.

RADOST – A poslední bod je stejně důležitý pro každého z nás jako výše zmiňovaná imunita. Negativních zpráv máme kolem sebe dost a dost. Proto je zvláště v této době nutné je vyvažovat. A každičký den si udělat něčím radost. Nebo někomu. Věnujte se koníčkům, najděte si chvilku pro sebe, zkuste také vymýšlet, jak zpestřit den svým blízkým. Žijeme tady a teď. A minimálně třikrát za den se od srdce zasmějte. Smích je totiž nejlepším lékem na stres, procvičí nenásilně spousty svalů a navíc pomáhá budovat právě i tu imunitu. Věděli jste to?

Helena KOČOVÁ