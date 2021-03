Ilustrační FOTO - Pixabay

Nakupovat všechny dostupné vakcíny!

Ústavní ochrana vody a převod vodohospodářských zařízení do rukou veřejného sektoru, přidělování dotací nestátním neziskovkám, regulace reklamy na spotřebitelské úvěry. To jsou tři předlohy KSČM, o jejichž přijetí do konce volebního období budou komunisté podle předsedy ÚV KSČM, místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Filipa bojovat.

Komunističtí zákonodárci mají v prvním čtení celkem deset návrhů zákonů. Podle Filipa by každý klub měl mít šanci najít si ve svých návrzích priority, které by mohly být do konce volebního období přijaty.

Prioritou klubu pro březnovou schůzi, která začala, nadále zůstává projednání novely zákoníku práce, která má uzákonit pět týdnů dovolené. »Uvědomujeme si, že i v této kritické ekonomické situaci to je určitý tlak na zaměstnavatele, ale tlak, který jsou schopni unést,« řekl předseda komunistů novinářům.

Filip věří, že Sněmovna schválí zákon o zajištění nízkouhlíkové energie v ČR tak, aby vláda měla v ruce všechny nástroje k tomu, aby byl řádně a bez problémů vyhlášen tendr na dostavbu JE Dukovany.

Současná velmi vážná situace a vyhlášení nouzového stavu podle Filipa dopadá i na Poslaneckou sněmovnu, která musí projednat normy navazující na rozhodnutí vlády. »Jsem rád, že je zajištěno testování zaměstnanců Sněmovny a poslanců,« uvedl. Vedení dolní komory navrhl, aby zaměstnanci Sněmovny byli zařazeni mezi pracovníky kritické infrastruktury, kteří mají nárok na přednostní očkovaní. »Není to z nějakého papalášství, ale proto, že tu je řada zákonů, které je třeba projednat. Bez fungujícího zázemí toho moc nebudeme schopni projednat,« doplnil předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

Pavel Kováčik (KSČM).

Není čas na politikaření

Podle Kováčika je v současné době nejdůležitější zajištění co nejrychlejšího zvládnutí epidemie. »Jsou členské státy Evropské unie, které přistupují k této povinnosti pružněji a nakupují vakcíny na volném trhu, například Slovensko, které už dostalo první dodávky vakcíny Sputnik V,« uvedl. Netvrdí však, že by se musela nakupovat právě tato vakcína. »Musíme nakupovat takové vakcíny, které jsou k dispozici a které jsou účinné,« vysvětlil Kováčik.

Pokud jde o Sputnik V stačila by podle něj registrace u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). »S touto vakcínou jsou už dostatečné zkušenosti ve světě, aby se vědělo, že je přinejmenším rovnocenná s ostatními vakcínami. Pokud chceme zvládnout pandemii v nějakém dohledném čase, tak testování a očkování je prvotní způsob boje proti pandemii, a čekat několik měsíců na to, než Evropská léková agentura dá, nebo nedá stanovisko, znamená, že očkování se zpozdí,« uvedl předseda komunistických poslanců.

Podle Filipa to je otázka státní suverenity. »Evropa nás nenutí k tomu, že bychom se museli podřizovat jejímu rozhodnutí, ostatní státy se taky tak chovají,« uvedl.

Podle místopředsedkyně sociálního výboru Sněmovny Hany Aulické Jírovcové není čas na politikaření. »To, co chtějí občané slyšet, je, aby bylo dost vakcín a aby se opravdu začalo proočkovávat. Kraje jsou připraveny, čeká se jenom na to, až vakcíny dojdou. Lidem je jedno, jestli to bude Sputnik V nebo jiná ověřená vakcína,« řekla.

Může dojít k uzavření ekonomiky

Aulická dodala, že dočasné zvýšení nemocenské pro lidi v karanténě ze 60 na 100 procent redukovaného výdělku, které navrhla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD), by znamenalo uzavření ekonomiky ve všech směrech. Komunisté byli návrhem Maláčové překvapeni. »KSČM vždy podporovala zaměstnance, snažila se, aby jejich zaměstnanecké podmínky byly co nejlepší. Pro tuto situaci by bylo nejlepší řešení v podobě jednorázové částky za jeden den karantény,« uvedla.

Maláčová podle Aulické v podstatě všechno hází na zaměstnance, kteří tvoří mzdy. »Už nikdo ale neříká, že i tito zaměstnanci jsou ve velké míře nakaženi a společnosti budou mít problémy, jak budou tyto příspěvky vyplácet. Proto chceme jednoduchost administrativy a zároveň říkáme, že je to i nejlepší varianta, jak pomoci všem zaměstnancům. Proto podporujeme pevnou částku,« dodala. »Otevřeně říkáme, že 100 procent nemocenské znamená uzavření ekonomiky ve všech směrech,« uvedla Aulická. Od členů vlády budou komunisté chtít vědět, jak jsou takovou situaci připraveni řešit.

Aulická nesouhlasí ani s dalším návrhem Maláčové, navýšit na 100 % ošetřovné. Vysvětlila, že ošetřovné se počítá ze zcela jiné částky a pokud by bylo navýšeno na sto procent, lidé by dostávali ve skutečnosti o deset až patnáct procent více než vydělávají. »Znamenalo by to, že je ohrožena především personální politika ve zdravotnictví, v sociálních službách, tam, kde máme největší problémy, tam, kde se nyní snažíme o to, aby se personál udržel,« dodala Aulická.

(jad)