Ilustrační FOTO - Pixabay

Slovenský spor o Sputnik V pokračuje

Slovensko před zpřísněním zákazu vycházení, který s několika výjimkami začne kvůli šíření koronavirové infekce platit dnes, zaznamenalo nový rekord v počtu hospitalizovaných v souvislosti s COVID-19.

V nemocnicích bylo v pondělí 4042 pacientů s potvrzenou nákazou nebo s podezřením na toto onemocnění. Země zaznamenala dalších 118 úmrtí na COVID-19, což je nejvyšší denní přírůstek od první poloviny února.

Situace ve slovenských nemocnicích, které se dlouhodobě potýkají s nedostatkem personálu, se nelepší navzdory omezení volného pohybu a dalším opatřením, která byla postupně zavedena od konce loňska.

I proto se tu chytají každého stébla, a to i Evropskou unií neodsouhlasené vakcíny Sputnik V. Ale v koalici na toto téma hoří vážný spor! Ruská vakcína se stala nástrojem hybridní války. Šéfovi diplomacie Ivanu Korčokovi vadí právě to, že prý Sputnik ještě ani Evropu nepožádal o schválení. Premiér Igor Matovič vyjádření pravicového ministra odmítl. Už proto, že Korčok chce od politických špiček země ujištění, že proevropské a proatlantické směřování země se v souvislosti s nákupem Sputniku V nemění.

»Je zjevné, že tato vakcína už není jen vakcínou, je to nástroj hybridní války. Tento politický nástroj nás rozděluje doma, rozděluje nás v zahraničí. Prostřednictvím tohoto nástroje se vykresluje EU jako něco, co selhává,« uvedl Korčok. »Pokud by to byla jen vakcína, bylo by snahou výrobce vakcíny dostat se na trh a být v poctivé konkurenci na trhu,« řekl navíc ministr o Sputniku V.

Matovič kontroval: »Je to zbytečná politizace této otázky. Sputnik V je stejná vakcína jako ostatní. Konečně bychom mohli přestat rozmýšlet nad tím, odkud tato vakcína pochází.«

Korčok, který byl do vlády nominován menší koaliční stranou Svoboda a solidarita (obdoba české TOP 09), zopakoval svou kritiku Matoviče za to, že se předseda vlády v pondělí zúčastnil dovozu ruské vakcíny na letiště v Košicích. Matovič nákup ruské vakcíny obhajuje nedostatkem očkovacích látek v zemi.

Kvůli Sputniku V už opustil čtyřčlennou pravicovou vládní koalici jeden poslanec, vláda se v NR SR ale nadále může opírat až o ústavní většinu. Nejmenší vládní strana Za lidi (exprezidenta Kisky) ale varovala, že selhání při řízení pandemie a v očkovací strategii, která odsunula očkování starších a nemocných lidí na pozdější období, představuje riziko rozpadu koalice.

Slovenské úřady zatím neoznámily podrobnosti o chystané kontrole ruské vakcíny, kterou budou moci lékaři používat při očkování proti COVID-19. Vyplývá to z odpovědi tamního ministerstva zdravotnictví a Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) na dotaz ČTK. Ministerstvo pouze ohlásilo kontrolu šarže. »Ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv se prověří šarže a následně se oznámí, kdy očkování oficiálně začne. Zájemci o očkování vakcínou budou potvrzovat, že vědí, že jde o vakcínu bez schválení v evropské lékové agentuře,« uvedla mluvčí slovenského ministerstva zdravotnictví Zuzana Eliášová.

Ministr zdravotnictví Marek Krajčí v pondělí řekl, že očkování Sputnikem V začne na Slovensku nejdříve za dva týdny.

Další rebelové

Rakousko, Dánsko a další země ze skupiny tzv. rychle jednajících států, které si v boji s koronavirem opakovaně vyměňují zkušenosti, se v budoucnu nebudou při výrobě očkovacích látek spoléhat na EU a budou společně s Izraelem vyrábět vakcíny proti COVID-19 samy. Oznámil to podle agentury APA rakouský kancléř Sebastian Kurz. K virtuálním jednáním skupiny států, které zpočátku úspěšně zvládaly covidovou pandemii, Kurz v minulosti zval i českého premiéra Andreje Babiše.

»Chytří první hybatelé«, jak se skupina těchto zemí nazývá, hodlají v příštích letech vyrábět očkovací látky druhé generace pro další mutace koronaviru a také společně zkoumat možnosti léčby.

»Jenom pro Rakousko je potřeba odhadována na 30 milionů očkovacích dávek,« uvedl Kurz. Kancléř vysvětlil, že přístup k vakcínám prostřednictvím EU »byl sice v zásadě správný, ale EMA (Evropská agentura pro léčivé přípravky) je u schvalování očkovacích látek příliš pomalá a dochází k výpadkům v dodávkách od farmaceutických firem. Musíme se proto připravit na další mutace a neměli bychom už být při výrobě očkovacích látek druhé generace závislí pouze na EU,« prohlásil šéf rakouské vlády.

Podle expertů bude třeba i v příštích letech každoročně očkovat dvě třetiny populace, což v Rakousku znamená přes šest milionů lidí, poznamenala APA.

V Iráku čínská vakcína

V Iráku začalo očkování lékařů proti COVID-19. Využívá se 50 000 očkovacích látek, které Irák získal od čínské firmy Sinopharm. Země se potýká s novou vlnou epidemie, denně tam ohlašují v průměru 4000 nově nakažených.

Agentura AFP napsala, že teoreticky mají vakcíny dostat přednostně zdravotníci, policisté a senioři, ale dosud se k nim dostali obcházením tohoto rozhodnutí především politici. I když firma Sinopharm tvrdí, že má její preparát účinnost »jen« 72,51 %.

WHO varuje

Světová zdravotnická organizace (WHO) nepředpokládá, že pandemie skončí v tomto roce. Za nerealistické takové očekávání označil krizový expert organizace Michael Ryan, kterého citovala agentura DPA. Chytrým počínáním však podle něj lze zamezit hospitalizacím a úmrtím v souvislosti s COVID-19.

WHO nyní usiluje o proočkování co největšího počtu lidí. Přesto šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v pondělí varoval před tím, aby se země v boji proti koronaviru spoléhaly pouze na vakcíny, a vyzval státy, aby opatření přijatá v boji proti nemoci ještě neuvolňovaly. Za »zklamání, ale ne překvapení« přitom označil po několikatýdenní přestávce opětovný celkový vzestup počtu nových případů nákazy koronavirem ve světě.

Vedoucí pracovnice WHO pro boj s nemocí způsobovanou koronavirem, Maria Van Kerkhoveová, informovala, že minulý týden poprvé po sedmi týdnech globálně opět stoupl počet nových koronavirových infekcí. »Musíme mít na paměti vážné varování pro nás všechny: tento virus znovu poskočí, pokud ho necháme,« upozornila. »Pokud se země spoléhají pouze na vakcíny, dělají chybu. Základem reakce zůstávají základní opatření v oblasti veřejného zdraví,« doplnil ji generální ředitel WHO.

I proto ministři zahraničí pěti středoevropských zemí (skupiny C5 – ČR, SR, Maďarsko, Rakousko, Slovinsko) v úterý kývli na ideu vakcinačních pasů EU. Bez proočkování zkrátka letos na jakékoli cestování můžeme zapomenout…

Dezinfekce povrchů přeceňovaná

Jedinou aktuální pozitivní zprávou kolem pandemie tak je ujištění nemalého množství odborníků, že při obavách z nemoci nemusíme tolik čistit povrchy, protože touto cestou se COVID-19 nejspíš nešíří. O to více ale zdůrazňují potřebu hygieny rukou a dodržování rozestupů a nošení roušek a respirátorů. Detaily zprávy listu The Guardian přineseme.

(rj)