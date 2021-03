Čínská ekonomika se propracovává do čela

Čína má šanci do roku 2035 zdvojnásobit velikost své ekonomiky, jak to předpověděl prezident Si Ťin-pching. Řekla to analytička amerického finančního ústavu Bank of America Global Research Helen Čchiaová, která vede oddělení asijských ekonomik. Znamená to, že Čína by na pozici největší ekonomiky světa vystřídala Spojené státy.

Čínský prezident loni v listopadu řekl, že jak se Čína vyvíjí a usiluje o status vyspělé země, může do roku 2035 vedle ekonomiky zdvojnásobit i příjem na hlavu.

Pokud má Čína zdvojnásobit objem svého hrubého domácího produktu (HDP), musela by dalších 15 let růst průměrným tempem 4,7 procenta ročně. Část pozorovatelů to sice považuje za těžko dosažitelné, avšak Čchiaová tvrdí, že při zajištění reforem Peking tento cíl splnit může.

»My si myslíme, že Čína bude schopna toho dosáhnout,« řekla Čchiaová v pořadu CNBC Street Signs Asia. Pokud vše půjde tak, jak Bank of America očekává, mohla by Čína vystřídat Spojené státy na pozici největší ekonomiky světa už kolem roku 2027 nebo 2028, dodala analytička.

Čína je jednou z mála zemí světa, které loni navzdory pandemii nemoci COVID-19 pokračovaly v růstu. Oficiální data ukazují, že její ekonomika vzrostla o 2,3 % a Mezinárodní měnový fond (MMF) předpovídá, že v letošním roce může čínská ekonomika zrychlit růst na 8,1 %. Americká ekonomika loni klesla o 3,5 % a na letošní rok jí měnový fond předpovídá růst o 5,1 %.

Kritici někdy poukazují na tři hlavní faktory, kvůli kterým Čína svůj cíl zdvojnásobit do roku 2035 velikost své ekonomiky nesplní. Zaprvé je to stárnoucí populace, zadruhé vysoké zadlužení v poměru k HDP, což ohrožuje ekonomickou stabilitu, a zatřetí zvolený růstový model, jenž počítá s investicemi a který je neudržitelný, protože prý nemůže dlouhodobě zajistit hospodářský růst.

Čchiaová se těmto námitkám věnovala v samostatné zprávě, ve které uvádí, že tyto faktory sice růst zpomalí, ale nezastaví. Vláda má podle ní připraveno řešení, které se právě těmito nedostatky zabývá. Jde jak o stabilizaci dluhu, tak o plány pokračovat v urbanizaci a postupně otevírat sektor služeb.

Čchiaová nicméně připouští, že cesta ke zdvojnásobení objemu ekonomiky do roku 2035 není bez rizika. I když Čína provede reformy, které si naplánovala, je spousta faktorů, nad kterými Peking nemůže mít kontrolu. Předpokládaný hospodářský vzestup Číny by mohlo například ohrozit zhoršení vztahů mezi Pekingem a Washingtonem.

»Zůstane ten vztah hezký a ... mírový? Tím si nejsme tak jisti,« podotýká analytička.

Napětí mezi Čínou a Spojenými státy se zhoršilo za předchozího amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ještě před pandemií se stalo jednou z největších hrozeb i pro globální ekonomiku. A zatím se nezdá, že současný prezident Joe Biden hodlá toto napětí zmírnit…

(ici)