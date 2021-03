Ilustrační FOTO - Pixabay

Změna délky karantény

Délka karantény pro rodiny, ve kterých je někdo nakažený koronavirem a nemůže se izolovat od ostatních členů domácnosti, se zkracuje ze tří týdnů na 14 dnů. Rozhodla o tom vláda na mimořádném zasedání. Nařízení platí od čtvteční půlnoci.

O předchozím prodloužení na tři týdny vláda rozhodla minulý týden ve čtvrtek, platilo tedy nakonec od 1. března dva dny.

Člověk, který žije v domácnosti s pozitivně testovaným a nemůže dodržet podmínky izolace, musí mezi pátým až sedmým dnem pozitivního výsledku člena domácnosti podstoupit PCR test. Nejpozději tak musí učinit do desátého dne. Pokud bude mít výsledek negativní a bude bez příznaků nemoci COVID-19, karanténu po 14 dnech po odběru pozitivního vzorku člena rodiny ukončí.

Vláda minulý týden kvůli šíření mutací koronaviru, které jsou nakažlivější, prodloužila karanténu a izolaci z deseti dnů na dva týdny. Dvoutýdenní karanténa v ČR platila na začátku epidemie, v září se zkrátila na deset dnů, což platilo do minulého týdne. Do karantény nemusí nyní ti, u nichž se v posledních třech měsících COVID-19 už potvrdil. Od března do karantény nemusí ani lidé, kteří už byli očkováni oběma dávkami vakcíny a od podání druhé dávky uplynulo alespoň 14 dnů. Musí mít certifikát o očkování nebo údaje musí být zapsány v centrálním systému a nesmí mít po kontaktu s nakaženým příznaky nemoci.

(ste)