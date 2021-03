PiSu zvoní hrana

Autoritářská polská strana Právo a spravedlnost (PiS), která pravicově populisticky vládne u našich severních sousedů od roku 2015, konečně nedominuje žebříčkům popularity politických stran.

Z první příčky PiS sesadilo mimoparlamentní hnutí Polsko 2050. Uvedl to server onet.pl s odvoláním na průzkum ústavu IBSP. Podle něj by pro nedávno založené hnutí hlasovalo více než 31 % Poláků, zatímco pro PiS necelých 27 %.

Centristické hnutí Polsko 2050 vytvořil publicista a televizní moderátor Szymon Holownia poté, co v loňských prezidentských volbách skončil na třetí příčce - za Andrzejem Dudou, který za podpory PiS dosáhl znovuzvolení, a těsně poraženým opozičním kandidátem, varšavským primátorem Rafalem Trzaskowskim.

Rafal Trzaskowski. FOTO - Wikimedia commons

Třetí příčku ve zmiňovaném čerstvém průzkumu zaujala opoziční rovněž pravicová Občanská koalice s podporou necelých 19 % dotázaných, následovaná opoziční Levicí (9,34 %) a krajně pravicovou Konfederací s necelými sedmi procenty přívrženců. Ostatní strany by volební práh nepřekonaly. Do parlamentu by se tak podle průzkumu nedostala např. Polská lidová strana, tradičně ve sněmovně reprezentující polské rolníky a venkov.

Až dosud Polsko 2050 v průzkumech veřejného mínění obvykle končilo na třetí příčce za PiS a Občanskou koalicí.

Poláci však volili parlament na podzim 2019, čili PiS nejspíše setrvá u moci přinejmenším do podzimu 2023, pokud se ovšem příští volby budou konat v řádném termínu. PiS se jistě bude snažit o opak – tj. aby se pokud možno už nekonaly vůbec.

V rozporu s právem EU

Nová polská pravidla (tj. pravidla PiS) pro jmenování soudců nejvyššího soudu mohou být v rozporu s právem Evropské unie. Konstatoval to Soudní dvůr EU, podle kterého může způsob obsazování nejvyšší justiční instance v Polsku zpochybnit její nezávislost. Rozhodnutí v případu, který je součástí širšího sporu o posilování politického vlivu PiS na polské soudnictví, nechal unijní soud na nejvyšším správním soudu Polska.

Právě ten se na soud v Lucemburku obrátil se žádostí o vyjádření k opakovaným změnám zákona upravujícího jmenování členů nejvyššího soudu. Pravidla schválená v letech 2018 a 2019 polským parlamentem ovládaným dle ČTK nacionálně-konzervativní PiS de facto vyloučila možnost, aby se neúspěšní kandidáti do nejvyššího soudu mohli proti zamítavému rozhodnutí odvolat. O jmenování členů soudu přitom rozhoduje soudcovská rada, jejíž členové jsou z větší části vybíráni parlamentem. Její nezávislost již předloni zpochybnil polský nejvyšší soud.

Podle unijní justice mohou být tato pravidla v rozporu s povinností všech členských zemí zajistit svým občanům právo na »účinnou právní ochranu«. Vyvolávají také pochybnosti o nezávislosti nejvyššího soudu složeného ze soudců jmenovaných na základě sporných úprav.

Unijní soudci proto vyzvali polský správní soud, aby s přihlédnutím k jejich názoru rozhodl. Pokud dospěje k tomu, že úpravy polských zákonů skutečně porušují právo EU, musí se začít řídit podle dřívějších pravidel.

(rom)