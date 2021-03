Pokořitelé kosmu v západočeských lázních

Před 43 lety, 2. března 1978, vzlétl na palubě kosmické lodi Sojuz 28 ke svému kosmickému letu na stanici Saljut 6 první československý kosmonaut Vladimír Remek. Jeho kosmickým druhem byl sovětský kosmonaut Alexej Gubarev (1931-2015). Tuto historickou událost připomíná také kresba na stropě kolonády v Mariánských Lázních.

Ve stropní části kolonády je vymalován obrázek astronauta. Malba je součástí série nástropních fresek s názvem Člověk a vesmír – od pravěku přes ptolemaiovskou legendu o Daidalovi a Ikarovi až po astronauta v severní kopuli (Pavel Janeček: Rekonstrukce areálu kolonády v Mariánských Lázních ve vzpomínkách projektanta). Autorem fresek je scénograf, malíř a filmový výtvarník Josef Vyleťal.

Kosmonauti v Mariánských Lázních skutečně pobývali, jak poznamenala Elena Sorokina z turistického informačního centra lázeňského města. »Kosmonautem zobrazeným na stropě kolonády je první československý kosmonaut Vladimír Remek, který letěl do vesmíru v roce 1978,« připomněla dnešní výročí.

Unikátní snímek Jurije Gagarina se svým otcem na mariánskolázeňské kolonádě.

Vladimír Remek navštívil Mariánské Lázně mnohokrát. Obvykle pobýval v sanatoriu Vojenský lázeňský ústav, často běžel na Kladskou, byla tam i jeho milovaná hospoda, což Remek skutečně potvrdil našemu listu. I bezprostředně po letu byl poslán do Mariánek na rehabilitaci.

Manželka Vladimíra Remka Jana s velkou vřelostí vzpomíná na několikadenní rodinný pobyt v mariánskolázeňském hotelu Krakonoš v roce 1985, s manželem a tehdy malou dcerou Janou. Podle ní manželé plánovali odpočívat v Mariánkách ve stejném hotelu i loni, ale bohužel pandemie koronaviru to neumožnila. Plánují ovšem přijet tak jako tak, možná letos.

Čím se v současné epidemické době Remek zabývá? »Užívám si důchodu mimo Prahu a opravdu se nyní snažím dodržovat pravidla sociální distance a vše, co je nutné pro zabránění šíření koronaviru,« řekl naší zpravodajce. Stále projevuje zájem o kosmonautiku, vývoj tohoto oboru v celém světě pečlivě sleduje. Co se týče politického dění, tak to si Remek klade otázku, zdali »je to zdravé«. »Ve jménu zachování duševního zdraví sleduji politiku trochu méně,« uvedl s úsměvem pro Haló noviny.

Gagarin přijel s rodiči

V Mariánských Lázních však nepobýval jen první československý, a současně první evropský kosmonaut, jak se k němu hlásí Evropská kosmická agentura (byl prvním z jiné země než Sovětského svazu nebo USA). V létě roku 1966 přijel do Mariánských Lázní na návštěvu Jurij Gagarin, první pokořitel vesmíru. Byl tu spolu se svými rodiči, matkou Annou a otcem Alexejem. Dochovala se Gagarinova fotografie, kterou pořídil amatérský fotograf na kolonádě v Mariánských Lázních, kde je kosmonaut zachycen se svým otcem na procházce po městě.

Jurij Gagarin tragicky zahynul při leteckém neštěstí během cvičného letu ve stíhačce MiG-15 necelé dva roky po památné návštěvě Mariánských Lázní.

Je také známo, že tento kosmonaut při své druhé návštěvě Československa v roce 1966 odpočíval v Karlových Varech a zúčastnil se tamního mezinárodního filmového festivalu.

V Mariánských Lázních nepřipomíná lázeňský pobyt slavného kosmonauta žádný památník ani pamětní deska. V Karlových Varech po nějakou dobu nesla jméno Jurije Gagarina Vřídelní kolonáda. Před vstupem do této kolonády byla roku 1975 odhalena bronzová socha kosmonauta v nadživotní velikosti od akademického sochaře Antonína Kuchaře. V roce 1992 byla přemístěna na mezinárodní letiště v Karlových Varech, kde se nachází dodnes. Je zjevné, že důvodem převozu sochy od kolonády na letiště byla změna politické situace a Gagarin se jaksi již nehodil...

(mh)

FOTO – archiv Turistického informačního centra Mariánské Lázně