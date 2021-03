Zdraví je až na druhém místě

Výkonný výbor Plzeňského KV KSČM na svém jednání 2. března v Rokycanech projednal na základě elektronického hlasování výsledky pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a stanovil pořadí kandidátů. Lídrem KSČM se v Plzeňském kraji stal stávající poslanec Jiří Valenta.

Výbor se zabýval společenskopolitickou a sociální situací občanů v době nouzového stavu a dalších přijímaných opatření. Posoudil bezpečnostní situaci v kraji, zejména v souvislosti s pandemií COVID-19, která je kritická, zvláště v okrese Tachov. VV KV KSČM poukázal na skutečnost, že ministr zahraničí T. Petříček na zasedání Rady OSN pro lidská práva kritizoval RF za postup proti domácí opozici a podpořil možné sankce vůči této zemi. Výbor vyslovil přesvědčení, že si RF své problémy vyřeší sama. Naopak vyzval ministra Petříčka, aby důsledněji hájil zájmy, a především zdraví občanů ČR. Zejména když se lidé dozvídají, že firma AstraZeneca dodá zemím EU, tedy i ČR, podstatně méně vakcín, než se zavázala. Co udělají česká diplomacie a orgány EU pro to, aby rychleji a lépe ochránily zdraví svých občanů? Výbor poukázal na neschopnost a neochotu vlády a politiků řešit kritickou situaci pružněji, například s využitím vakcíny Sputnik V, která je chválena švýcarským tiskem. Ten upozorňuje nejen na potvrzenou účinnost, ale i dostupnost a cenovou výhodnost. U nás politici rozhodli a podmínili využití vakcíny po schválení unijními orgány. Proč bylo takto alibisticky rozhodnuto? Je náš Státní ústav pro kontrolu léčiv skutečně nekompetentní, když o této záležitosti můžeme rozhodnout sami, stejně jako o tom rozhodly další členské státy EU, například Maďarsko?

Na tomto příkladu je vidět, že zdraví je až na druhém místě, zvláště když si uvědomíme, jaká je pružnost v jednání evropských orgánů.

Podobně se členové výkonného výboru vyjádřili k rozhodnutí vlády souvisejícímu s povinností nosit respirátory. Mnohde jsou vykoupené a na mnoha místech předražené. I z takovéto maličkosti se udělal velký nekalý obchod a vláda, potažmo odpovědné orgány, nejsou schopny udělat v tom pořádek. Stejně tak kriticky výbor poukázal na šíření jihoafrické mutace, kdy naši turisté hojně navštěvují Zanzibar, přestože vláda výjezd do této destinace zakázala. Občané jsou klamáni sdělovacími prostředky, co je ústavní a co protiústavní, namísto včasného a účinného řešení stavu včetně přijímaných srozumitelných opatření.

Zástupci KSČM podpoří všechna opatření, která povedou k záchraně životů občanů a zajištění důstojného života v 21. století.

VV KV KSČM Plzeňského kraje