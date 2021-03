Jak je to se svobodou…?

Podle amerického Kongresu, jak jsme se dozvěděli z médií, »kroky proti dostavění plynovodu Nord Stream 2 jsou nedostatečné«. Sankce, které jsou vyhlašovány, údajně málo účinné. Němci však odolávají. Nedivím se. Poté, co odstavili jaderné elektrárny a pomalu zavírají ty tepelné, musí se obávat, že jejich domácnosti, průmysl a ekonomika vůbec se najednou zastaví. Své vlastní energetické zdroje, které by vykryly výpadek, nemají. Tedy alespoň v takové míře. A energie je potřeba stále víc, což znamená, že stávající plynovody a ropovody také pro své problémy se zeměmi, jimiž procházejí, se ukazují jako nedostatečné až problémové.

Pokud jde o nás, také my prý z dostavěného Nord Streamu budeme mít profit. Nás ovšem, především pravicovou opozici a Piráty, trápí dostavba JE Dukovany. Také tady je tlak ze strany Spojených států. Němcům chtějí namísto podmořského plynovodu vnutit svůj drahý břidlicový plyn. Přitom ovšem mají potíže s jeho texaskými nalezišti, a to tak značné, že je dokonce v těchto dnech zaznamenala americká média.

Pokud jde o nás, jejich méně zkušený Westinghouse by tuto zakázku století potřeboval získat a vytlačit další, především ruskou a čínskou konkurenci. Jde o miliardy. Proto i za něj neváhají lobbovat. Mají to však u nás jednodušší. Jejich prodloužené ruce, Piráti a zbytek pravicové opozice, přičemž ti Piráti, jak lze zaznamenat z jednání Sněmovny, zcela otevřeně plní pokyny amerických patronů. Nikdo mi nevymluví, že sorosovské vlivy, se Sorosem či bez Sorose, tu jsou. O to to u nás mají Američané lehčí.

Rusko je »říše zla«. Reaganovské pojetí z období »studené války« se najednou hodí i v případě obchodních zájmů. »Bezpečnostní riziko« - proto se musíme jeho nabídek vzdát a za mnohem víc peněz využít nabídku Američanů. Připlatíme si, nepochybujme o tom, ale pomůžeme tak Westinghousu, který prý má jisté problémy, aby se postavil na nohy. Proto ta pirátská skupina v Poslanecké sněmovně se tak zaktivizovala. Podobné přístupy je ovšem možné zaznamenat i v případě ruské vakcíny Sputnik V. I tady se jako protiargument používá slovo »riziko«, i když »zdravotní«. Prostě vše, co je z Východu, musí být popliváno, ať to stojí, co to stojí. Jen když náš »americký přítel« bude mít radost.

Jen mě napadá: Jak je to se svobodou v době kapitalistického podnikání? Je, anebo není? Mají naši poslanci a vláda hájit především naše národní zájmy, pokud jde o vakcíny dokonce i životy, anebo hlavním úkolem je zabezpečit, aby spokojeni byli především ti »za mořem«, a zvláště pak akcionáři z Wall Streetu nebo odjinud ze Států? Kdybychom byli v USA, pak by se museli zapsat jako lobbisté, či dokonce »agenti cizí mocnosti«, ale to u nás není.

Filip ZACHARIAŠ, předseda OV KSČM Vyškov a člen Výkonného výboru ÚV KSČM za Jihomoravský kraj